LIVE (21u): Mbappé staat aan de aftrap in clash tussen Real en PSG

De spelersbus van Real Madrid krijgt een warme ontvangst.

Mbappé fit voor clash, Paredes krijgt voorkeur op Gueye. In de perszaal van Santiago Bernabéu is ook de basiself van PSG al bekend. Mét Kylian Mbappé, die even onzeker was door een trap op de linkerenkel. De elf namen: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes - Danilo, Paredes, Verratti - Mbappé, Messi, Neymar. De Argentijnse middenvelder Leandro Paredes krijgt de voorkeur op Idrissa Gueye.

Real Madrid start met Asensio in de basis. Bij Real Madrid zijn ze er vroeg bij met de opstelling voor de topper tegen PSG. Een kleine verrassing: Marco Asensio krijgt de voorkeur op Rodrygo in de basiself. Uiteraard staat Thibaut Courtois onder de lat. Even logisch is het plekje op de bank van Eden Hazard.

We moeten energie, agressie en karakter tonen. Luka Modric (speler Real Madrid).

Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti: "Ons plan is om als een eenheid te spelen, zowel met als zonder de bal, een sterke allround prestatie neer te zetten en meer dan 90 minuten lang intensiteit te tonen." "We moeten ons niet gek laten maken, want we moeten de wedstrijd winnen. We kunnen vroeg op voorsprong komen of in de laatste minuut. Het belangrijkste is om in de wedstrijd te zitten en met intensiteit te spelen."

Bekijk hieronder het moment dat Mbappé geblesseerd raakte tijdens de training van PSG.

Ik ben er fysiek en mentaal 100% klaar voor om het team te helpen en een goede prestatie neer te zetten. Neymar Jr. (speler PSG).

PSG-trainer Mauricio Pochettino: "Voor een ploeg als PSG is aanvallen, domineren en op de helft van de tegenstander spelen de beste manier om een resultaat te verdedigen. Dat hebben we in de heenwedstrijd 90 minuten lang kunnen doen, maar woensdag zal het moeilijker worden. Het is net een finale." "We zullen met intensiteit moeten spelen en proberen de bal te controleren om ze uit ons strafschopgebied te houden. We gaan proberen de bal goed voor te brengen en dan druk te zetten om kansen te creëren."

Kylian Mbappé in selectie. PSG trekt met Kylian Mbappé naar Madrid. Het Franse goudhaantje blesseerde zich maandag op training aan de linkervoet na een trap van ploegmaat Idrissa Gana Gueye. Even was er ongerustheid, maar medisch onderzoek bracht in de loop van de dag geruststellend nieuws: de 23-jarige sterspeler is inzetbaar voor het CL-duel tegen Real Madrid morgenavond. Hij is alleszins fit genoeg om op de bank plaats te nemen. Mbappé besliste vorige maand het heenduel in Parijs met een goal in de slotminuut (1-0).

Champions League Kylian Mbappé onzeker voor Champions League-kraker na gemene trap op zijn linker

Opstelling Real Madrid: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Nacho, Luka Modric, Toni Kroos, Federico Valverde, Marco Asensio, Karim Benzema, Vinícius Júnior

Opstelling Paris Saint-Germain: Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Danilo Pereira, Marco Verratti, Leandro Paredes, Neymar, Lionel Messi, Kylian Mbappé