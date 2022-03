Kylian Mbappé reist met PSG af naar Madrid voor cruciaal CL-duel

11:22

vooraf, 11 uur 22. Kylian Mbappé in selectie. PSG trekt met Kylian Mbappé naar Madrid. Het Franse goudhaantje blesseerde zich maandag op training aan de linkervoet na een trap van ploegmaat Idrissa Gana Gueye. Even was er ongerustheid, maar medisch onderzoek bracht in de loop van de dag geruststellend nieuws: de 23-jarige sterspeler is inzetbaar voor het CL-duel tegen Real Madrid morgenavond. Hij is alleszins fit genoeg om op de bank plaats te nemen. Mbappé besliste vorige maand het heenduel in Parijs met een goal in de slotminuut (1-0). .