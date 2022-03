Man United kan opnieuw op Bruno Fernandes rekenen in lastige CL-return tegen Atlético

16:52

vooraf, 16 uur 52. SOS Ronaldo, terugkeer Fernandes. Afgelopen weekend stond er opnieuw geen maat op de 37-jarige Cristiano Ronaldo. Met een weergaloze hattrick tegen Tottenham trok hij The Red Devils over de streep, het maakte hem meteen de topschutter aller tijden in officiële duels. Tegen Atlético kan Man U ongetwijfeld de beste Ronaldo terug gebruiken en ook die tweede levensbelangrijke Portugees is er weer bij. Bruno Fernandes traint weer mee na een coronabesmetting en zal dinsdagavond kunnen aantreden tegen de Madrilenen. .