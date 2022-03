LIVE: Ontbindt Cristiano Ronaldo nu ook in de Champions League tegen Atlético zijn duivels?

Fase per fase

13' eerste helft, minuut 13.

9' eerste helft, minuut 9. Atlético Madrid heeft een dubbele afweergordel opgetrokken voor de eigen zestienmeter. De thuisploeg krijgt zo ook het balbezit in de schoot geworpen. Het is voorlopig nog zoeken naar een barst in de organisatie van Los Colchoneros.

5' eerste helft, minuut 5. Het is nog wachten op een schot op doel. Alex Telles loopt nu wel zijn linkerflank af en haalt de achterlijn. Een goede voorzet vloeit er echter niet uit.

3' eerste helft, minuut 3. Botsing Oblak. Het wordt een eerste keer warm voor het doel van Oblak. De doelman van Atlético wil het leer komen plukken, maar botst dan op Elanga. Het sluitstuk van de bezoekers krijgt de fout dan ook mee.

1' eerste helft, minuut 1. CR7 voert meteen een nummertje op en hij krijgt een open doekje van de thuisfans. De Portugees houdt het leer met enkele tikken omhoog. Ronaldo lijkt er alvast zin in te hebben.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

21:00 eerste helft, 21 uur . Aftrap. We zijn begonnen aan deze interessante terugwedstrijd. Kan Cristiano Ronaldo zijn stempel drukken en zijn club naar de kwartfinales trappen? Of steekt Atlético Madrid daar een stokje voor?

20:56 vooraf, 20 uur 56. De spelers betreden de perfecte grasmat van Old Trafford en dat terwijl de hymne van de Champions League door de boxen schalt. We zijn klaar voor een avondje Europees voetbal van de bovenste plank.

20:40 vooraf, 20 uur 40.

20:39 vooraf, 20 uur 39. Cristiano Ronaldo versus Atlético. Cristiano Ronaldo weet het doel wel staan tegen Atlético Madrid. In zijn laatste 15 thuiswedstrijden kon CR7 13 keer scoren tegen Los Colchoneros. De Madrilenen zijn alvast gewaarschuwd.

20:30 vooraf, 20 uur 30. Rangnick geeft het vertrouwen aan de 19-jarige Elanga. De Zweed scoorde alvast in de heenwedstrijd tegen Atlético Madrid en hoopt dat kunstje vanavond te herhalen.

20:20 vooraf, 20 uur 20. Manchester United werd de laatste 3 keer telkens uitgeschakeld na een gelijkspel in de heenwedstrijd van de knock-outfase van het kampioenenbal.

20:05 vooraf, 20 uur 05. Carrasco nog geschorst. Zoek vanavond niet naar Yannick Carrasco. De Rode Duivel zit zijn tweede van 3 schorsingsdagen uit. Koke keert dan weer wel terug in de basis. Luis Suarez zit gewoon op de bank.

20:01 vooraf, 20 uur 01.

20:00 vooraf, 20 uur . Fernandes gewoon in de basis. Bruno Fernandes is er van bij de eerste minuut bij. Na een coronabesmetting staat de Portugees gewoon in de basis. Ook de 19-jarige Anthony Elanga mag vanavond starten.

19:59 vooraf, 19 uur 59.

15-03-2022 15-03-2022.

15-03-2022 15-03-2022.

16:52 vooraf, 16 uur 52. SOS Ronaldo, terugkeer Fernandes. Afgelopen weekend stond er opnieuw geen maat op de 37-jarige Cristiano Ronaldo. Met een weergaloze hattrick tegen Tottenham trok hij The Red Devils over de streep, het maakte hem meteen de topschutter aller tijden in officiële duels. Tegen Atlético kan Man U ongetwijfeld de beste Ronaldo terug gebruiken en ook die tweede levensbelangrijke Portugees is er weer bij. Bruno Fernandes traint weer mee na een coronabesmetting en zal dinsdagavond kunnen aantreden tegen de Madrilenen.

16:45 - Vooraf Vooraf, 16 uur 45

Opstelling Manchester United. David De Gea, Diogo Dalot, Raphaël Varane, Harry Maguire, Alex Telles, Jadon Sancho, Scott McTominay, Bruno Fernandes, Fred, Anthony Elanga, Cristiano Ronaldo

Opstelling Atlético Madrid. Jan Oblak, José María Giménez, Stefan Savic, Reinildo Mandava, Marcos Llorente, Rodrigo De Paul, Héctor Herrera, Koke, Renan Lodi, João Félix, Antoine Griezmann