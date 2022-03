Manchester City komt, zonder De Bruyne, in overbodige wedstrijd niet meer in de problemen

McAtee geeft de bal goed mee met Sterling, maar hij laat de kans liggen. Hij trapt de bal in het zijnet. Deze kans is het laatste wapenfeit van de wedstrijd.

tweede helft, minuut 94. Sterling trapt naast. McAtee geeft de bal goed mee met Sterling, maar hij laat de kans liggen. Hij trapt de bal in het zijnet. Deze kans is het laatste wapenfeit van de wedstrijd. .

Mahrez wou even de verdediging van Sporting CP verrassen met een dribbelactie, maar de bal kan weggewerkt worden in hoekschop.

tweede helft, minuut 92. Mahrez wou even de verdediging van Sporting CP verrassen met een dribbelactie, maar de bal kan weggewerkt worden in hoekschop. .

89'

tweede helft, minuut 89. Sporting CP weet ondertussen wel hoe laat het is. Manchester City is zeker van zijn plaats in de kwartfinale, maar kan de Portugese club hier misschien nog winnen? Er is wel niet veel tijd meer over. .