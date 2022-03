Liverpool op cruisecontrol naar kwartfinales of kan Inter nog verrassen?

Inter haalde afgelopen vrijdag stevig uit in de Serie A. Op eigen veld boekte het een 5-0-overwinning tegen rode lantaarn Salernitana met 3 goals van Martinez en 2 stuks van Dzeko. De regerende landskampioen blijft zo in de running voor een 20e Scudetto. Inter heeft 2 punten minder dan Milan, dat afgelopen zondag de topper bij Napoli won, maar telt ook een wedstrijd minder dan de stadsrivaal.

vooraf, 20 uur 31. Doelpuntenkermis bij Inter. Inter haalde afgelopen vrijdag stevig uit in de Serie A. Op eigen veld boekte het een 5-0-overwinning tegen rode lantaarn Salernitana met 3 goals van Martinez en 2 stuks van Dzeko. De regerende landskampioen blijft zo in de running voor een 20e Scudetto. Inter heeft 2 punten minder dan Milan, dat afgelopen zondag de topper bij Napoli won, maar telt ook een wedstrijd minder dan de stadsrivaal. .

Liverpool kende een fijne periode sinds de overwinning bij Inter. Het boekte 9 op 9 in de Premier League, won tussendoor de League Cup en plaatste zich ook voor de kwartfinales van de FA Cup. De Engelse topclub blijft zo op koers voor een ijzersterk seizoen. In de competitie telt het wel 6 punten minder dan leider Manchester City, maar het heeft ook een wedstrijd minder gespeeld.

vooraf, 20 uur 25. Liverpool ligt op zegekoers. Liverpool kende een fijne periode sinds de overwinning bij Inter. Het boekte 9 op 9 in de Premier League, won tussendoor de League Cup en plaatste zich ook voor de kwartfinales van de FA Cup. De Engelse topclub blijft zo op koers voor een ijzersterk seizoen. In de competitie telt het wel 6 punten minder dan leider Manchester City, maar het heeft ook een wedstrijd minder gespeeld. .

Denzel Dumfries gelooft nog in de kansen van Inter: "Het zal een hele mooie wedstrijd zijn, we zullen vechten voor de kwalificatie."

Denzel Dumfries gelooft nog in de kansen van Inter: "Het zal een hele mooie wedstrijd zijn, we zullen vechten voor de kwalificatie.". vooraf, 20 uur 22.

Bij Liverpool is Thiago tijdig fit geraakt. De Spanjaard miste afgelopen zaterdag nog de competitiewedstrijd tegen West Ham, maar start vanavond in de basis. Ook Jones krijgt verrassend een basisplaats. Het is van de groepswedstrijd tegen Porto eind september geleden dat de middenvelder nog eens aan de aftrap stond op het kampioenenbal. Bij Inter mag Sanchez voor het eerst sinds oktober 2020 nog eens beginnen aan een CL-wedstrijd. Dzeko begint zowaar op de bank. Voorts neemt Vidal de plaats in van de geschorste Barella.

vooraf, 20 uur 18. Thiago wedstrijdfit bij Liverpool, Dzeko op de bank bij Inter. Bij Liverpool is Thiago tijdig fit geraakt. De Spanjaard miste afgelopen zaterdag nog de competitiewedstrijd tegen West Ham, maar start vanavond in de basis. Ook Jones krijgt verrassend een basisplaats. Het is van de groepswedstrijd tegen Porto eind september geleden dat de middenvelder nog eens aan de aftrap stond op het kampioenenbal. Bij Inter mag Sanchez voor het eerst sinds oktober 2020 nog eens beginnen aan een CL-wedstrijd. Dzeko begint zowaar op de bank. Voorts neemt Vidal de plaats in van de geschorste Barella. .

20:06

vooraf, 20 uur 06. Hold-up in de heenwedstrijd. Liverpool heeft in de heenwedstrijd in Milaan al een stevige optie genomen op de kwartfinales van de Champions League. Inter domineerde toen nochtans op eigen veld, maar kreeg in de slotfase het deksel op de neus. Een kwartier voor het einde maakte Firmino het verschil met een rake kopbal op een hoekschop. Nog geen acht minuten later was de hold-up van Liverpool compleet met de 0-2 van Salah. .