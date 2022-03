Liverpool bibbert nog even tegen tienkoppig Inter, maar plaatst zich

Liverpool - Inter in een notendop:

Matip botst op de lat, Calhanoglu op Alisson

Na de 0-2-nederlaag in Milaan had Inter een klein mirakel nodig om alsnog door te stoten naar de kwartfinales. Toch begonnen de bezoekers niet met lood in hun schoenen aan de wedstrijd. Een gretig Inter nam het initiatief, maar beet zijn tanden stuk op de solide Liverpool-defensie. De thuisploeg maakte met de bonus op zak niet veel haast, maar kwam op het halfuur plots toch dicht bij de 1-0. Alexander-Arnold schilderde een vrije trap op het hoofd van Matip en die besloot op de lat. Meteen daarna was het Van Dijk die vrij kon koppen op een corner, Skriniar kon zijn poging nog net afblokken. In een weinig verheffende eerste helft kon Inter pas in de slotminuten echt voor gevaar zorgen. Calhanoglu verraste bijna iedereen met een rechtstreekse vrije trap, maar niet Alisson. De Liverpool-doelman hield met een knappe reflex de nul op het scorebord.

Sanchez verpest remonte na prachtgoal Martinez

Kort na de rust stond het doelkader een tweede keer in de weg voor Liverpool. Handanovic dook voor de neus van Jota naar de bal, maar in de herneming kreeg Salah een open doelkans. Van dichtbij besloot die verrassend op de paal, een zeldzame misser van de Egyptenaar.



Liverpool was een pak gretiger in de tweede helft, terwijl bij Inter de hoop op een stunt leek weg te smelten. Tot Martinez op het uur uitpakte met een fenomenaal schot. Vanaf de rand van de zestien knalde hij de 0-1 fraai in de kruising.



Even leek het zo toch nog spannend te worden, maar een minuut later verknoeide Sanchez het voor Inter. Met een onnodige overtreding pakte hij zijn tweede gele kaart. Liverpool hield zo makkelijk stand en kwam zelfs nog dicht bij de 1-1, maar de bal wou er niet in. Salah trof nog maar eens de paal en ook Diaz kon in de extra tijd net niet scoren.