LIVE: Na Matip treft nu ook Salah het doelkader, Inter ontsnapt weer aan een achterstand

60'

tweede helft, minuut 60. Martinez verknoeit kansrijke aanval. Plots toch nog eens een goede aanval van Inter, maar wel bijzonder slecht uitgespeeld door Martinez. Die gaat voor eigen succes in plaats van de bal in de zestien af te leggen voor de vrijstaande Dumfries. Zijn afgeweken schot levert niet meer dan hoekschop op. Hier zat veel meer in. .