LIVE: Pletwals Bayern dendert met forfaitcijfers over hulpeloos Salzburg heen

Karim Adeyemi druipt af. De jonge spits zien we de komende jaren ongetwijfeld terug bij een internationale topclub, maar het was niet zijn avond tegen zijn ex-club.

tweede helft, minuut 63. Karim Adeyemi druipt af. De jonge spits zien we de komende jaren ongetwijfeld terug bij een internationale topclub, maar het was niet zijn avond tegen zijn ex-club. .

62'

tweede helft, minuut 62. Lewandowski over. De man van de snelste CL-hattrick ooit van bij de aftrap neemt de vrije trap voor zijn rekening, maar echt gevaarlijk is dat niet. Intussen zien we een dubbele wissel bij Salzburg, het tempo is uit de match verdwenen. .