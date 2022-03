Bayern München rekent op herstelde Neuer in CL-return tegen RB Salzburg, Van der Brempt op de bank

20:40 vooraf, 20 uur 40. Opgepast voor eigen jeugdproduct. Bij RB Salzburg is het uiteraard uitkijken naar de 20-jarige Karim Adeyemi. De 3-voudige Duitse international wordt door een reeks internationale topclubs gevolgd en dat is niet zonder reden. Dit seizoen was hij in alle competities samen alweer goed voor 19 doelpunten. Al 10 treffers meer dan vorig seizoen. Extra pigment: Adeyemi doorliep een belangrijk deel van zijn jeugdopleiding bij Bayern. . Opgepast voor eigen jeugdproduct Bij RB Salzburg is het uiteraard uitkijken naar de 20-jarige Karim Adeyemi. De 3-voudige Duitse international wordt door een reeks internationale topclubs gevolgd en dat is niet zonder reden. Dit seizoen was hij in alle competities samen alweer goed voor 19 doelpunten. Al 10 treffers meer dan vorig seizoen. Extra pigment: Adeyemi doorliep een belangrijk deel van zijn jeugdopleiding bij Bayern.

20:32 vooraf, 20 uur 32.

20:28 vooraf, 20 uur 28. Nagelsmann vs 'Nagelsmann 2.0'. In de dug-outs nemen vanavond 2 bijzonder jonge coaches plaats. Julian Nagelsmann (34) en Matthias Jaissle (33). Die laatste leerde de kneepjes van het vak onder meer van Man United-coach Ralf Rangnick. Vorig seizoen had hij nog de touwtjes in handen bij FC Liefering, de amateurclub van Red Bull Salzburg. Daar deed hij het voortreffelijk waardoor hij vorige zomer werd doorgeschoven. In een interview met The Athletic stak Jaissle zijn ambities in elk geval niet weg. "Ik ben niet Nagelsmann 2.0. Ik ben Matthias Jaissle en zal mijn eigen keuzes maken", reageerde hij. Dat belooft. . Nagelsmann vs 'Nagelsmann 2.0' In de dug-outs nemen vanavond 2 bijzonder jonge coaches plaats. Julian Nagelsmann (34) en Matthias Jaissle (33). Die laatste leerde de kneepjes van het vak onder meer van Man United-coach Ralf Rangnick. Vorig seizoen had hij nog de touwtjes in handen bij FC Liefering, de amateurclub van Red Bull Salzburg. Daar deed hij het voortreffelijk waardoor hij vorige zomer werd doorgeschoven. In een interview met The Athletic stak Jaissle zijn ambities in elk geval niet weg. "Ik ben niet Nagelsmann 2.0. Ik ben Matthias Jaissle en zal mijn eigen keuzes maken", reageerde hij. Dat belooft.

20:23 vooraf, 20 uur 23.

20:21 vooraf, 20 uur 21. Sant in eigen land. De clash tussen Bayern en RB Salzburg is er een tussen de meest dominante teams uit Duitsland en Oostenrijk van de afgelopen jaren. Bayern heeft momenteel een voorsprong van 9 punten op eerste achtervolger Dortmund, Salzburg heeft eveneens een straatlengte voorsprong op Wolfsberger AC en Sturm Graz. Bij Bayern hoort daar uiteraard ook een sterk parcours in Europa bij, voor Salzburg zou kwalificatie een enorme stunt zijn. . Sant in eigen land De clash tussen Bayern en RB Salzburg is er een tussen de meest dominante teams uit Duitsland en Oostenrijk van de afgelopen jaren. Bayern heeft momenteel een voorsprong van 9 punten op eerste achtervolger Dortmund, Salzburg heeft eveneens een straatlengte voorsprong op Wolfsberger AC en Sturm Graz. Bij Bayern hoort daar uiteraard ook een sterk parcours in Europa bij, voor Salzburg zou kwalificatie een enorme stunt zijn.

20:17 vooraf, 20 uur 17.

20:15 vooraf, 20 uur 15. Van der Brempt op de bank. Bij RB Salzburg net wat minder bekende namen, maar het team van coach Matthias Jaissle bulkt van het talent. Topschutter van het team is de pas 20-jarige Karim Adeyemi met 20 doelpunten. Ignace Van der Brempt speelde afgelopen weekend 90 minuten, maar zit in München op de bank. In vergelijking met de heenmatch is er 1 wijziging: Adamu neemt de plaats in van de geblesseerde Okafor. . Van der Brempt op de bank Bij RB Salzburg net wat minder bekende namen, maar het team van coach Matthias Jaissle bulkt van het talent. Topschutter van het team is de pas 20-jarige Karim Adeyemi met 20 doelpunten. Ignace Van der Brempt speelde afgelopen weekend 90 minuten, maar zit in München op de bank. In vergelijking met de heenmatch is er 1 wijziging: Adamu neemt de plaats in van de geblesseerde Okafor.

20:12 vooraf, 20 uur 12.

20:06 vooraf, 20 uur 06. Neuer keert terug. Een 4-tal weken terug onderging Bayern-sterkhouder Manuel Neuer een operatie aan zijn knie en nu de belangrijkste weken van het seizoen aanbreken is de doelman terug. Neuer komt dus in de ploeg ten koste van Sven Ulreich. Verder zijn er nog 2 wijzigingen in vergelijking met het 1-1-gelijkspel van afgelopen weekend tegen Leverkusen. Ook Hernandez en Sané komen in de ploeg. . Neuer keert terug Een 4-tal weken terug onderging Bayern-sterkhouder Manuel Neuer een operatie aan zijn knie en nu de belangrijkste weken van het seizoen aanbreken is de doelman terug. Neuer komt dus in de ploeg ten koste van Sven Ulreich. Verder zijn er nog 2 wijzigingen in vergelijking met het 1-1-gelijkspel van afgelopen weekend tegen Leverkusen. Ook Hernandez en Sané komen in de ploeg.

20:00 vooraf, 20 uur .

17:00 vooraf, 17 uur .

17:00 - Vooraf Vooraf, 17 uur

Opstelling FC Bayern München. Manuel Neuer, Benjamin Pavard, Niklas Süle, Lucas Hernández, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Kingsley Coman, Thomas Müller, Robert Lewandowski, Leroy Sané Opstelling FC Bayern München Manuel Neuer, Benjamin Pavard, Niklas Süle, Lucas Hernández, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Kingsley Coman, Thomas Müller, Robert Lewandowski, Leroy Sané

Opstelling Red Bull Salzburg. Philipp Köhn, Rasmus Kristensen, Oumar Solet, Maximilian Wöber, Andreas Ulmer, Nicolas Capaldo, Mohamed Camara, Brenden Aaronson, Nicolas Seiwald, Chukwubuike Adamu, Karim Adeyemi Opstelling Red Bull Salzburg Philipp Köhn, Rasmus Kristensen, Oumar Solet, Maximilian Wöber, Andreas Ulmer, Nicolas Capaldo, Mohamed Camara, Brenden Aaronson, Nicolas Seiwald, Chukwubuike Adamu, Karim Adeyemi