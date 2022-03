LIVE: Ajax schiet sterk uit de startblokken, Vertonghen en co zien af

15' eerste helft, minuut 15. Nunez ontsnapt aan een gele kaart. Hij gaat met hoog geheven been naar de bal, maar raakt de arm en de borstkas van Martinez. Venijnige overtreding van de spits. . Nunez ontsnapt aan een gele kaart. Hij gaat met hoog geheven been naar de bal, maar raakt de arm en de borstkas van Martinez. Venijnige overtreding van de spits.

11' eerste helft, minuut 11. Alvarez kopt naast. Opnieuw een hoekschop voor Ajax. Alvarez wordt helemaal uit het oog verloren bij Benfica, maar zijn kopbal gaat naast. Ajax is duidelijk baas, Benfica ziet af.

8' Afgekeurde goal. Gejuich bij de Ajax-aanhang wanneer Haller met wat meeval van dichtbij scoort op aangeven van Tadic, maar het feestje gaat niet door. De treffer wordt terecht afgekeurd voor buitenspel bij de voorafgaande pass van Blind. eerste helft, minuut 8.

6' eerste helft, minuut 6. Benfica moet meteen toch alle zeilen bijzetten. Mazraoui pakt uit met een knappe actie op rechts, maar zijn voorzet wordt weggewerkt. Het tempo ligt meteen verschroeiend hoog.

3' eerste helft, minuut 3. Ajax neemt het initiatief. Ajax dwingt al meteen een hoekschop af. In eerste instantie levert die niks op, maar Ajax herovert de bal en Tadic schildert een voorzet op het hoofd van Antony. Die kopt naast, maar zweept het publiek op. De toon lijkt gezet.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Een zinderende sfeer in de Johan Cruijff ArenA. Krijgen we ook een zinderende wedstrijd te zien? Benfica brengt de bal aan het rollen.

20:50 vooraf, 20 uur 50. Zegeviert Vertonghen opnieuw in Amsterdam? De vorige keer dat Jan Vertonghen naar de Johan Cruijff ArenA terugkeerde, liep dat goed af voor de Rode Duivel. Drie jaar geleden versperde hij met Tottenham zijn oude liefde de weg naar de Champions League-finale. Na een 0-1-zege in Londen ging Ajax op eigen veld onderuit in een zinderende wedstrijd. De Ligt en Ziyech brachten Ajax op een 2-0-voorsprong, maar Lucas Moura hielp Tottenham met een schitterende hattrick nog overeind. De Braziliaan maakte pas diep in de extra tijd de beslissende 2-3.



20:33 vooraf, 20 uur 33. Benfica doet slechte zaak in eigen land. Benfica moest afgelopen vrijdag net als Ajax aan de bak in eigen land, maar het werd geen goede generale repetitie voor de club uit Lissabon. Thuis tegen Vizela kwam het niet verder dan een 1-1-gelijkspel. Benfica moest wel meer dan 80 minuten met een man minder spelen na de vroege uitsluiting van Taarabt. Duur puntenverlies voor Benfica want Porto en Sporting Lissabon pakten wel de volle buit. Porto blijft zo na 26 speeldagen stevig leider met 6 punten voorsprong op Sporting, Benfica volgt al op 12 punten.

20:32 De sfeer zit er al goed in bij de Ajax-supporters. vooraf, 20 uur 32. De sfeer zit er al goed in bij de Ajax-supporters

20:28 vooraf, 20 uur 28. Felle titelstrijd in Nederland. Ajax ontsnapte afgelopen vrijdag op de valreep aan puntenverlies in de Eredivisie. Op bezoek bij Cambuur stevenden de Amsterdammers af op een 2-2-gelijkspel, tot Gravenberch Ajax met een geweldig afstandsschot in de extra tijd alsnog naar de zege knalde. IJzersterke wedstrijd van de Nederlandse middenvelder, want hij had voor zijn prachtgoal ook al 2 assists uitgedeeld. Belangrijk was de zege wel, want Ajax blijft zo na 26 speeldagen nipt leider met amper 2 punten voorsprong op PSV. Nummer 3 Feyenoord volgt al op 8 punten. De Rotterdammers kunnen die kloof komende zondag wel verkleinen in het rechtstreekse duel in de Johan Cruijff ArenA.



20:22 vooraf, 20 uur 22. Beent Haller topschutter Lewandowski bij? Sebastien Haller werd 3 weken geleden in Lissabon de eerste speler die in elk van zijn eerste zeven Champions League-wedstrijden scoorde. Bovendien raakte niemand zo snel aan 11 treffers op het kampioenenbal. Nog één goaltje en de Ivoriaanse spits hijst zich naast topschutter Lewandowski.



20:05 vooraf, 20 uur 05. Onana moet depanneren. Slechts één wijziging bij Ajax, Onana neemt in doel de plek in van Pasveer. De 38-jarige doelman brak zijn vinger tijdens de opwarming van het vorige Champions League-duel met Benfica. Desondanks werkte hij de match in Lissabon op adrenaline af, maar hij staat nu wel enkele weken aan de kant. Omdat ook Stekelenburg en Gorter in de lappenmand liggen moet Ajax uit noodzaak een beroep doen op Onana. Die zat vorig jaar nog een dopingschorsing uit en hoewel Ajax hem toen steunde, wou de doelman zijn contract niet verlengen. De Kameroener vertrekt komende zomer transfervrij naar Inter. Bij Benfica zien we geen wijzigingen. De elf die in Lissabon aan de aftrap stonden, met Vertonghen erbij dus, beginnen ook vanavond aan de wedstrijd.



Bij Benfica zien we geen wijzigingen. De elf die in Lissabon aan de aftrap stonden, met Vertonghen erbij dus, beginnen ook vanavond aan de wedstrijd.

13:40 vooraf, 13 uur 40. Spanning in Amsterdam voor de komst van Jan Vertonghen en Benfica in de CL. Spanning in Amsterdam voor de komst van Jan Vertonghen en Benfica in de CL

Opstelling Ajax. Andre Onana, Noussair Mazraoui, Jurriën Timber, Lisandro Martínez, Daley Blind, Edson Álvarez, Steven Berghuis, Ryan Gravenberch, Antony, Sébastien Haller, Dušan Tadic

Opstelling Benfica. Odisseas Vlachodimos, Gilberto, Nicolás Otamendi, Jan Vertonghen, Álex Grimaldo, Adel Taarabt, Gonçalo Ramos, Julian Weigl, Rafa Silva, Darwin Núñez, Everton