Ondanks goal na 32 seconden blijft Juventus op gelijkspel steken bij Villarreal

Villarreal - Juventus in een notendop:

Vlahovic scoort razendsnel bij debuut

Met negen punten achterstand op leider AC Milan botert het niet bij Juventus in de Serie A. De troepen van Allegri moeten het dan maar doen in de Champions League om het seizoen wat kleur te geven. Beter konden ze niet uit de startblokken schieten. Dusan Vlahovic plukte een lange bal uit de lucht en legde het leer piekfijn binnen. 32 seconden had Vlahovic nodig om bij zijn debuut in de Champions League te scoren.



Juventus kon zo de kat wat uit de boom kijken en gaf het balbezit aan Villarreal. De thuisploeg probeerde de Italiaanse organisatie te ontregelen, maar dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan.

Lo Celso trapte een keer op de paal, Danjuma probeerde het op zijn beurt met een knap hakje. Al bij al bleef de Oude Dame makkelijk overeind.



Maar de aanhouder wint. Capoue zag dat Parejo plots moederziel alleen in de zestien van de tegenstrever stond. De Franse middenvelder legde het leer op de stropdas van Parejo. Die kon oog in oog met Szczesny niet meer missen: 1-1.

Rabiot ontsnapte nog aan rood en Vlahovic scoorde nog bijna zijn tweede van de avond. Mede door een goeie reflex van Rulli bleef het bij 1-1. Het blijft dus nog spannend voor de terugwedstrijd. Die wordt op 16 maart in Turijn gespeeld.