Loodst Arnaut Danjuma (ex-Club Brugge) Villarreal voorbij Juventus?

Ik geef ons 50 procent kans om door te gaan. Massimiliano Allegri.

Juventus mist Chiellini en Dybala, Bonucci op de bank. De veteranen in de Juve-defensie zullen niet aan de aftrap verschijnen. Giorgio Chiellini ondervindt te veel last van de kuit, Leanardo Bonucci is wel hersteld van zijn kuitblessure maar zal op de bank plaatsnemen. Paulo Dybala is out met een dijbeenblessure.

Arnaut Danjuma (ex-Club Brugge) als sterspeler. Bij Villarreal hopen ze dat voormalig Club Brugge-speler Arnaut Danjuma hen voorbij Juventus kan loodsen. De Nederlander heeft het naar zijn zin in Spanje. Met 8 doelpunten en 2 assists is hij een van de uitblinkers, ook in de Champions League vindt Danjuma vlot de weg naar doel. In 6 duels wist hij al vier keer te scoren.

Juve-coach Allegri is op zijn hoede voor Villarreal. Massimiliano Allegri verwacht geen gemakkelijke avond in het Spaanse stadje: "We halen echt niet zomaar even de kwartfinales. Ik geef ons 50 procent kans om door te gaan. Villarreal heeft net als wij een heel sterke groep overleefd. Ze zijn op hun best tegen topploegen."

Opstelling Villarreal CF. Gerónimo Rulli, Juan Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres, Alfonso Pedraza, Samuel Chukwueze, Daniel Parejo, Étienne Capoue, Alberto Moreno, Giovani Lo Celso, Arnaut Danjuma Groeneveld

Opstelling Juventus. Wojciech Szczesny, Mattia De Sciglio, Danilo, Matthijs de Ligt, Alex Sandro, Juan Cuadrado, Manuel Locatelli, Denis Zakaria, Adrien Rabiot, Dusan Vlahovic, Álvaro Morata