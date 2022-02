Neymar zit in wedstrijdselectie voor kraker in 1/8e finales tegen Real Madrid

12:23

vooraf, 12 uur 23. Neymar is weer fit. Op de lijst met spelers die beschikbaar zijn voor de match van vanavond blinkt ook de naam van Neymar. De Braziliaan is weer fit na een blessure aan zijn linkerenkel. Het is de eerste keer in twee maanden tijd dat hij weer opgenomen is in de wedstrijdselectie. "Het gaat goed met hem", zei kapitein Marquinhos over zijn ploegmaat. "Als we hem op het veld zien, zal hij klaar zijn om alles te geven." .