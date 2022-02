LIVE: Kraker PSG-Real: Kan Courtois Mbappé en co het scoren beletten?

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Scheidsrechter Daniele Orsato fluit deel 1 van de kraker tussen PSG en Real Madrid op gang. Welk team kan een goede uitgangspositie afdwingen? . Aftrap Scheidsrechter Daniele Orsato fluit deel 1 van de kraker tussen PSG en Real Madrid op gang. Welk team kan een goede uitgangspositie afdwingen?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:58 vooraf, 20 uur 58. Het regent pijpenstelen. Het is koud en het regent momenteel bovendien bijzonder hard in Parijs. De fans laten het niet aan hun hart komen en zorgen voor een zinderende sfeer bij de opkomst van de spelers. . Het regent pijpenstelen Het is koud en het regent momenteel bovendien bijzonder hard in Parijs. De fans laten het niet aan hun hart komen en zorgen voor een zinderende sfeer bij de opkomst van de spelers.

20:50 vooraf, 20 uur 50. Zo was het vorig seizoen . Zowel Real als PSG heeft wat goed te maken na vorig seizoen. Beide ploegen strandden toen in de halve finales van de Champions League. PSG beet zijn tanden stuk op Manchester City. Real werd uitgeschakeld door Chelsea, dat uiteindelijk triomfeerde in de Engelse finale. . Zo was het vorig seizoen Zowel Real als PSG heeft wat goed te maken na vorig seizoen. Beide ploegen strandden toen in de halve finales van de Champions League. PSG beet zijn tanden stuk op Manchester City. Real werd uitgeschakeld door Chelsea, dat uiteindelijk triomfeerde in de Engelse finale.

20:46 vooraf, 20 uur 46. 15 op 18 voor Real . Real Madrid legde een nagenoeg perfect parcours af in een poule met Inter, Sheriff en Sjachtar Donetsk. Met 5 overwinningen en slechts 1 nederlaag pakte Real overtuigend de groepswinst. De enige nederlaag viel vreemd genoeg op eigen veld tegen Sheriff Tiraspol. . 15 op 18 voor Real Real Madrid legde een nagenoeg perfect parcours af in een poule met Inter, Sheriff en Sjachtar Donetsk. Met 5 overwinningen en slechts 1 nederlaag pakte Real overtuigend de groepswinst. De enige nederlaag viel vreemd genoeg op eigen veld tegen Sheriff Tiraspol.

20:38 vooraf, 20 uur 38. PSG ongeslagen in eigen huis. PSG plaatste zich als tweede in Groep A voor de 1/8e finales. Thuis boekte de Parijse topclub 9 op 9 met zeges tegen Manchester City, Leipzig en Club Brugge. Buitenshuis verliep het iets minder vlot. Zowel bij Club als Leipzig moest PSG vrede nemen met een punt, op bezoek bij groepswinnaar Manchester City bleef het zelfs met lege handen achter. . PSG ongeslagen in eigen huis PSG plaatste zich als tweede in Groep A voor de 1/8e finales. Thuis boekte de Parijse topclub 9 op 9 met zeges tegen Manchester City, Leipzig en Club Brugge. Buitenshuis verliep het iets minder vlot. Zowel bij Club als Leipzig moest PSG vrede nemen met een punt, op bezoek bij groepswinnaar Manchester City bleef het zelfs met lege handen achter.

20:33 vooraf, 20 uur 33. Mbappé als redder in nood. PSG kon afgelopen weekend in tegenstelling tot Real wel zegevieren in eigen land, al ging dat niet zonder moeite. Het sterrenensemble had vrijdag de handen vol met Rennes, waar de geblesseerde Jérémy Doku nog steeds ontbrak. Pas in de extra tijd kon Mbappé het verschil maken. PSG blijft zo autoritair leider in de Ligue 1 met 13 punten voorsprong op Marseille. . Mbappé als redder in nood PSG kon afgelopen weekend in tegenstelling tot Real wel zegevieren in eigen land, al ging dat niet zonder moeite. Het sterrenensemble had vrijdag de handen vol met Rennes, waar de geblesseerde Jérémy Doku nog steeds ontbrak. Pas in de extra tijd kon Mbappé het verschil maken. PSG blijft zo autoritair leider in de Ligue 1 met 13 punten voorsprong op Marseille.

20:32 Fonkelen de PSG-sterren vanavond in Parijs? vooraf, 20 uur 32. Fonkelen de PSG-sterren vanavond in Parijs?

20:24 vooraf, 20 uur 24. Slechte generale voor Real. Real Madrid had afgelopen zaterdag geen goede generale repetitie voor deze CL-kraker. Op bezoek bij Villarreal bleef de Koninklijke, zonder de geblesseerde Benzema, steken op een scoreloos gelijkspel. Real is na 24 speeldagen wel nog steeds koploper in de Primera Division, met 4 punten voorsprong op eerste achtervolger Sevilla. . Slechte generale voor Real Real Madrid had afgelopen zaterdag geen goede generale repetitie voor deze CL-kraker. Op bezoek bij Villarreal bleef de Koninklijke, zonder de geblesseerde Benzema, steken op een scoreloos gelijkspel. Real is na 24 speeldagen wel nog steeds koploper in de Primera Division, met 4 punten voorsprong op eerste achtervolger Sevilla.

20:21 Kan Courtois Messi opnieuw het scoren beletten? vooraf, 20 uur 21. Kan Courtois Messi opnieuw het scoren beletten?

20:17 vooraf, 20 uur 17. Geel gevaar voor Mendy en Casemiro. Casemiro en Mendy moeten vanavond opletten voor een gele kaart. Pakken ze er toch eentje, dan missen ze de terugwedstrijd in Madrid. Bij PSG hoeft niemand zich zorgen te maken. . Geel gevaar voor Mendy en Casemiro Casemiro en Mendy moeten vanavond opletten voor een gele kaart. Pakken ze er toch eentje, dan missen ze de terugwedstrijd in Madrid. Bij PSG hoeft niemand zich zorgen te maken.

20:17 Real Madrid trok aan het langste eind in de laatste confrontatie met PSG in 2018. vooraf, 20 uur 17. Real Madrid trok aan het langste eind in de laatste confrontatie met PSG in 2018.

20:07 vooraf, 20 uur 07. Donnarumma in doel, Neymar op de bank. Navas stond afgelopen vrijdag tegen Rennes nog in doel bij PSG, maar vanavond krijgt Donnarumma de voorkeur. In het aanvallende compartiment krijgen Messi en Mbappé de steun van Di Maria. Neymar zit eindelijk nog eens in de selectie, maar de Braziliaan begint wel op de bank. . Donnarumma in doel, Neymar op de bank Navas stond afgelopen vrijdag tegen Rennes nog in doel bij PSG, maar vanavond krijgt Donnarumma de voorkeur. In het aanvallende compartiment krijgen Messi en Mbappé de steun van Di Maria. Neymar zit eindelijk nog eens in de selectie, maar de Braziliaan begint wel op de bank.

20:07 vooraf, 20 uur 07. Benzema in de basis, Hazard op de bank. De competitiewedstrijd tegen Villarreal kwam afgelopen zaterdag nog te vroeg voor Karim Benzema, maar de spits is wél tijdig fit geraakt voor deze Europese kraker en start meteen in de basis. Ook Mendy keert terug als linksachter, voorts zien we geen verrassingen in de startelf van Carlo Ancelotti. Hazard moet dus opnieuw vrede nemen met een plek op de bank. . Benzema in de basis, Hazard op de bank De competitiewedstrijd tegen Villarreal kwam afgelopen zaterdag nog te vroeg voor Karim Benzema, maar de spits is wél tijdig fit geraakt voor deze Europese kraker en start meteen in de basis. Ook Mendy keert terug als linksachter, voorts zien we geen verrassingen in de startelf van Carlo Ancelotti. Hazard moet dus opnieuw vrede nemen met een plek op de bank.

18:01 vooraf, 18 uur 01. Dinsdagavond al meteen kraker in de Champions League: PSG-Real Madrid. Dinsdagavond al meteen kraker in de Champions League: PSG-Real Madrid

12:23 vooraf, 12 uur 23. Neymar is weer fit. Op de lijst met spelers die beschikbaar zijn voor de match van vanavond blinkt ook de naam van Neymar. De Braziliaan is weer fit na een blessure aan zijn linkerenkel. Het is de eerste keer in twee maanden tijd dat hij weer opgenomen is in de wedstrijdselectie. "Het gaat goed met hem", zei kapitein Marquinhos over zijn ploegmaat. "Als we hem op het veld zien, zal hij klaar zijn om alles te geven." . Neymar is weer fit Op de lijst met spelers die beschikbaar zijn voor de match van vanavond blinkt ook de naam van Neymar. De Braziliaan is weer fit na een blessure aan zijn linkerenkel. Het is de eerste keer in twee maanden tijd dat hij weer opgenomen is in de wedstrijdselectie.

