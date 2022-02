IJzersterke Courtois pakt penalty van Messi, maar ziet Mbappé in slotminuut nog scoren

PSG - Real Madrid in een notendop:

Eénrichtingsverkeer in flauwe eerste helft

Donnarumma kreeg bij PSG de voorkeur op Navas, maar er had in de eerste helft net zo goed niemand in het PSG-doel kunnen staan. Real kon voor de rust niet één keer voor gevaar zorgen.



Niet dat PSG de ene kans na de andere afdwong, maar de thuisploeg domineerde wel. Na amper 5 minuten zette Mbappé Carvajal al in de wind. Het PSG-goudhaantje schotelde Di Maria een uitstekende kans voor, maar de Argentijn mikte over.



Na bijna 20 minuten mocht Mbappé het zelf proberen. Hij troefde Carvajal nog eens af en kwam oog in oog met Courtois, maar de Rode Duivel voorkwam de 1-0 met een knappe beenveeg. Twee grote kansen in een flauwe eerste helft, daar moest PSG het mee doen.