Liverpool pleegt hold-up bij Inter met 2 goals in slotkwartier

90+3'

tweede helft, minuut 93. Einde. Inter houdt een kater over aan deze heenwedstrijd in de 1/8e finales. De thuisploeg speelde een prima wedstrijd en kwam een paar keer dicht bij de 1-0, maar Liverpool sloeg in het slotkwartier ongenadig toe. Invaller Firmino opende de score op een hoekschop en Salah duwde het mes nog wat dieper in de wonde. De Engelse topclub neemt nu al een optie op de kwartfinales. .