LIVE: Pittig wedstrijdbegin in San Siro, Mané kopt nipt over, Calhanoglu treft de lat

33' eerste helft, minuut 33. Salah net niet bereikt. Calhanoglu bewijst ook zijn defensieve waarde. Hij pakt uit met een cruciale interventie op een voorzet van Elliott. De vrijstaande Salah stond klaar om de bal in doel te werken. . Salah net niet bereikt Calhanoglu bewijst ook zijn defensieve waarde. Hij pakt uit met een cruciale interventie op een voorzet van Elliott. De vrijstaande Salah stond klaar om de bal in doel te werken.

29' eerste helft, minuut 29. Vrije trap niet gekadreerd. Combinerend kan Liverpool Inter voorlopig niet in verlegenheid brengen. Op stilstaande fases lukte dat wel al en dus is het toch met extra aandacht kijken naar een vrije trap van Alexander-Arnold. Maar hij mikt de bal naast. . Vrije trap niet gekadreerd Combinerend kan Liverpool Inter voorlopig niet in verlegenheid brengen. Op stilstaande fases lukte dat wel al en dus is het toch met extra aandacht kijken naar een vrije trap van Alexander-Arnold. Maar hij mikt de bal naast.

26' eerste helft, minuut 26. Na een reuzenkans voor Liverpool en ééntje voor Inter rond het kwartier is de wedstrijd toch een beetje stilgevallen. Het is wachten op een actie die het vuur weer aanwakkert. . Na een reuzenkans voor Liverpool en ééntje voor Inter rond het kwartier is de wedstrijd toch een beetje stilgevallen. Het is wachten op een actie die het vuur weer aanwakkert.

23' eerste helft, minuut 23. Omhaal Mané. Mané laat zich nog eens zien op een stilstaande fase. Dit keer pakt hij na een hoekschop uit met een omhaal. Spectaculair, maar weinig efficiënt. De bal verdwijnt in het zijnet. . Omhaal Mané Mané laat zich nog eens zien op een stilstaande fase. Dit keer pakt hij na een hoekschop uit met een omhaal. Spectaculair, maar weinig efficiënt. De bal verdwijnt in het zijnet.

16' eerste helft, minuut 16. Calhanoglu op de lat! Inter antwoordt en hoe! Na een heerlijke aanname haalt Calhanoglu vanuit een bijzonder scherpe hoek hard uit, maar zijn schot likt de lat. Wat een boeiend wedstrijdbegin in San Siro! . Calhanoglu op de lat! Inter antwoordt en hoe! Na een heerlijke aanname haalt Calhanoglu vanuit een bijzonder scherpe hoek hard uit, maar zijn schot likt de lat. Wat een boeiend wedstrijdbegin in San Siro!

15' eerste helft, minuut 15. Mané kopt rakelings over! Liverpool komt plots bijzonder dicht bij de openingsgoal op een vrije trap. Robertson dropt de bal aan de tweede paal en daar kopt Mané rakelings over. Handanovic was geklopt, Inter ontsnapt! . Mané kopt rakelings over! Liverpool komt plots bijzonder dicht bij de openingsgoal op een vrije trap. Robertson dropt de bal aan de tweede paal en daar kopt Mané rakelings over. Handanovic was geklopt, Inter ontsnapt!

9' eerste helft, minuut 9. Thiago met een volley. Thiago haalt in één tijd uit op een afvallende bal. Zijn volley van buiten de zestien zeilt over het doel van Handanovic. . Thiago met een volley Thiago haalt in één tijd uit op een afvallende bal. Zijn volley van buiten de zestien zeilt over het doel van Handanovic.

8' eerste helft, minuut 8. Na een foutje van De Vrij kan Mané Salah in stelling brengen. Die waagt zijn kans, maar zijn schot wordt afgeblokt. Het levert wel nog een hoekschop op voor de bezoekers. . Na een foutje van De Vrij kan Mané Salah in stelling brengen. Die waagt zijn kans, maar zijn schot wordt afgeblokt. Het levert wel nog een hoekschop op voor de bezoekers.

6' eerste helft, minuut 6. Martinez mikt naast. Dumfries dringt fel aan en dat loont. Balverlies bij Liverpool leidt tot een kans voor Martinez. Die probeert het vanaf het halve maantje, maar krult de bal naast. . Martinez mikt naast Dumfries dringt fel aan en dat loont. Balverlies bij Liverpool leidt tot een kans voor Martinez. Die probeert het vanaf het halve maantje, maar krult de bal naast.

6' eerste helft, minuut 6. Liverpool neemt het meeste initiatief in deze openingsfase, maar Inter zit er kort op. Het tempo ligt meteen bijzonder hoog. . Liverpool neemt het meeste initiatief in deze openingsfase, maar Inter zit er kort op. Het tempo ligt meteen bijzonder hoog.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Scheidsrechter Szymon Marciniak fluit het topduel op gang in een kolkend Stadio Giuseppe Meazza. Wie zet een eerste stap richting de kwartfinales, Inter of Liverpool? . Aftrap Scheidsrechter Szymon Marciniak fluit het topduel op gang in een kolkend Stadio Giuseppe Meazza. Wie zet een eerste stap richting de kwartfinales, Inter of Liverpool?

20:46 vooraf, 20 uur 46. Opnieuw winst in San Siro voor Liverpool? . Voor Liverpool is het een blij weerzien met San Siro. Twee maanden geleden won het daar zijn laatste groepsmatch, op bezoek bij AC Milan. Salah en Origi veegden toen de openingstreffer van Tomori uit. . Opnieuw winst in San Siro voor Liverpool? Voor Liverpool is het een blij weerzien met San Siro. Twee maanden geleden won het daar zijn laatste groepsmatch, op bezoek bij AC Milan. Salah en Origi veegden toen de openingstreffer van Tomori uit.

20:43 vooraf, 20 uur 43. Zo was het vorig seizoen . Inter doet nu al beter dan vorig seizoen. Toen moesten de Milanezen het kampioenenbal al na de groepsfase verlaten. Inter werd troosteloos laatste in een poule met Real Madrid, Mönchengladbach en Sjachtar Donetsk. Liverpool verging het beter. De Engelse topclub won net als dit seizoen zijn poule, knikkerde Leipzig uit de 1/8e finales, maar strandde vervolgens in de kwartfinales tegen Real Madrid. . Zo was het vorig seizoen Inter doet nu al beter dan vorig seizoen. Toen moesten de Milanezen het kampioenenbal al na de groepsfase verlaten. Inter werd troosteloos laatste in een poule met Real Madrid, Mönchengladbach en Sjachtar Donetsk.



Liverpool verging het beter. De Engelse topclub won net als dit seizoen zijn poule, knikkerde Leipzig uit de 1/8e finales, maar strandde vervolgens in de kwartfinales tegen Real Madrid.

20:36 vooraf, 20 uur 36. Met de vingers in de neus naar de 1/8e finales . Liverpool legde een perfect parcours af in de groepsfase. In een allesbehalve makkelijke poule met Atletico, Porto en Milan werd het team van Jürgen Klopp overtuigend groepswinnaar met 18 op 18. Het was voor het eerst dat de Engelse topclub alle zes zijn groepswedstrijden kon winnen. . Met de vingers in de neus naar de 1/8e finales Liverpool legde een perfect parcours af in de groepsfase. In een allesbehalve makkelijke poule met Atletico, Porto en Milan werd het team van Jürgen Klopp overtuigend groepswinnaar met 18 op 18. Het was voor het eerst dat de Engelse topclub alle zes zijn groepswedstrijden kon winnen.

20:28 vooraf, 20 uur 28. Inter na 10 jaar nog eens bij laatste 16. Inter moest in zijn poule enkel Real Madrid voor zich dulden en staat voor het eerst sinds het seizoen 2011-2012 nog eens bij de laatste 16. Na een aarzelend begin met een thuisnederlaag tegen Real en een gelijkspel bij Sjachtar Donetsk herpakte de Italiaanse topclub zich met een dubbele zege tegen Sheriff. In San Siro ging ook Sjachtar nog voor de bijl. Afsluiten deed Inter met een nederlaag op het veld van Real. . Inter na 10 jaar nog eens bij laatste 16 Inter moest in zijn poule enkel Real Madrid voor zich dulden en staat voor het eerst sinds het seizoen 2011-2012 nog eens bij de laatste 16.



Na een aarzelend begin met een thuisnederlaag tegen Real en een gelijkspel bij Sjachtar Donetsk herpakte de Italiaanse topclub zich met een dubbele zege tegen Sheriff. In San Siro ging ook Sjachtar nog voor de bijl. Afsluiten deed Inter met een nederlaag op het veld van Real.