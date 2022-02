Bezorgen Salah en Mané Liverpool een goede uitgangspositie op het veld van Inter?

Na PSG-Real Madrid op dinsdag wacht er vanavond opnieuw een topaffiche in de Champions League. Liverpool gaat in het Stadio Giuseppe Meazza op bezoek bij Italiaans landskampioen Inter. Laten Liverpool-sterren Salah en Mané zich opmerken of zijn de Italianen baas in eigen huis? Volg de wedstrijd hier live met tekst vanaf 21.00u.