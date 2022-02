Chelsea-coach Tuchel zet Lukaku op de bank in Champions League, Onana in de basis bij Rijsel

20:39 Kan Mendy opnieuw de nul houden? vooraf, 20 uur 39. Kan Mendy opnieuw de nul houden?

Zo was het vorig seizoen. Chelsea is de titelhouder na winst in de finale tegen Manchester City. Voor de Londense club was het de tweede keer dat het de Beker met de Grote Oren in lucht mocht steken. Rijsel speelde vorig seizoen een niveau lager, in de Europa League. Een groot succes werd dat niet, de Franse club werd in de 1/16e finales uitgeschakeld door Ajax.

20:34 vooraf, 20 uur 34. David scoorde nog niet in 2022. Bij Rijsel rekenen ze vanavond op Jonathan David, die we nog kennen van zijn periode bij AA Gent. De Canadees zette een sterke eerste seizoenshelft neer, maar de laatste weken sputtert de motor een beetje. Dit jaar kon hij in 6 wedstrijden nog geen enkele keer scoren. Vindt hij vanavond weer de weg naar doel? . David scoorde nog niet in 2022 Bij Rijsel rekenen ze vanavond op Jonathan David, die we nog kennen van zijn periode bij AA Gent. De Canadees zette een sterke eerste seizoenshelft neer, maar de laatste weken sputtert de motor een beetje. Dit jaar kon hij in 6 wedstrijden nog geen enkele keer scoren. Vindt hij vanavond weer de weg naar doel?

Weg naar de 1/8e finales. Rijsel stootte als groepswinnaar door naar de 1/8e finales. In een poule met Salzburg, Sevilla en Wolfsburg pakte het 11 op 18. Na een aarzelend begin met 2 op 9 maakte de Franse topclub het verschil met 3 overwinningen op een rij. Rijsel kon zich pas op de slotspeeldag kwalificeren dankzij een 1-3-zege bij Wolfsburg. In de poule van Chelsea werd de logica gerespecteerd. De titelhouder moest met een 13 op 18 enkel Juventus boven zich dulden, Zenit en Malmö overleefden de groepsfase niet.



In de poule van Chelsea werd de logica gerespecteerd. De titelhouder moest met een 13 op 18 enkel Juventus boven zich dulden, Zenit en Malmö overleefden de groepsfase niet.

Scoren in de 22e minuut wordt wel lastig, want hij begint op de bank.

Vormcrisis bij Rijsel. Ondanks de bleke prestatie van Lukaku won Chelsea afgelopen zondag wel met het kleinste verschil van Crystal Palace. De Londense club staat na 26 speeldagen 3e in de Premier League. De kloof met leider Manchester City bedraagt al ruim 13 punten, al hebben De Bruyne en co wel een wedstrijd meer gespeeld. Rijsel had geen goede generale repetitie voor dit Europese duel. Thuis tegen staartploeg Metz kwam het niet verder dan een 0-0-gelijkspel. Tekenend voor het seizoen van de Franse landskampioen, die na 25 speeldagen pas 11e staat in de Ligue 1. Ook in de beker werd het een flop met de uitschakeling in de 1/16e finales.



Rijsel had geen goede generale repetitie voor dit Europese duel. Thuis tegen staartploeg Metz kwam het niet verder dan een 0-0-gelijkspel. Tekenend voor het seizoen van de Franse landskampioen, die na 25 speeldagen pas 11e staat in de Ligue 1. Ook in de beker werd het een flop met de uitschakeling in de 1/16e finales.

Lukaku op de bank, Onana aan de aftrap. Opvallend, geen Romelu Lukaku in de basis bij Chelsea. Na zijn historische dieptepunt met amper 7 baltoetsen tegen Crystal Palace afgelopen zondag, moet hij vanavond vrede nemen met een plek op de bank. Tuchel kiest voor het aanvallende trio Ziyech-Havertz-Pulisic. Bij Rijsel is er dan weer wél goed nieuws voor Amadou Onana. Onze 20-jarige landgenoot staat straks aan de aftrap op Stamford Bridge.



Bij Rijsel is er dan weer wél goed nieuws voor Amadou Onana. Onze 20-jarige landgenoot staat straks aan de aftrap op Stamford Bridge.

De opstelling van Chelsea. Mendy - Christensen, Thiago Silva, Rudiger - Azpilicueta, Kante, Kovacic, Alonso - Pulisic, Havertz, Ziyech.

Het lijdt geen twijfel dat Chelsea de favoriet is door hun budget en de spelers die ze hebben op alle posities. Maar met onze ambitie en onze kwaliteit willen we laten zien dat het mogelijk is om iets te doen. José Fonte (speler bij Rijsel).

Coach Tuchel neemt het op voor Lukaku in aanloop naar CL-duel tegen Lille.

Opstelling Chelsea. Edouard Mendy, Andreas Christensen, Thiago Silva, Antonio Rüdiger, César Azpilicueta, N'Golo Kanté, Mateo Kovacic, Marcos Alonso, Hakim Ziyech, Kai Havertz, Christian Pulisic

Opstelling Lille OSC. Léo, Zeki Çelik, José Fonte, Sven Botman, Tiago Djaló, Amadou Onana, Xeka, Benjamin André, Renato Sanches, Jonathan David, Jonathan Bamba