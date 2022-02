LIVE: Kan Vertonghen met Benfica het aanvallend geweld van Ajax lamleggen?

11' eerste helft, minuut 11. Scherpe counter. Haller kan zich doorzetten na een schuiver van Otamendi. Hij legt de bal goed breed voor Antony, maar verspeelt het kleinood te makkelijk. Hier zat meer in voor Ajax. . Scherpe counter Haller kan zich doorzetten na een schuiver van Otamendi. Hij legt de bal goed breed voor Antony, maar verspeelt het kleinood te makkelijk. Hier zat meer in voor Ajax.

7' eerste helft, minuut 7. Ook Ajax krijgt een eerste bal tussen de palen, maar het gekraakte schot van Antony vormt geen probleem voor Vlachodimos. . Ook Ajax krijgt een eerste bal tussen de palen, maar het gekraakte schot van Antony vormt geen probleem voor Vlachodimos.

4' Vertonghen deelt de eerste prik uit. Ook Ramos laat meteen zijn kwaliteiten zien, Martinez kan hem enkel foutief afstoppen. Grimaldo mag daarop een vrije trap schuin voor doel geven. Hij vindt het hoofd van Vertonghen, maar die besluit in de handen van Pasveer. . eerste helft, minuut 4. Vertonghen deelt de eerste prik uit Ook Ramos laat meteen zijn kwaliteiten zien, Martinez kan hem enkel foutief afstoppen. Grimaldo mag daarop een vrije trap schuin voor doel geven. Hij vindt het hoofd van Vertonghen, maar die besluit in de handen van Pasveer.

2' eerste helft, minuut 2. Antony tovert. Antony geeft al meteen zijn visitekaartje af met een heerlijke dribbelactie. Ze levert uiteindelijk niks op, maar bij Benfica zijn ze meteen gewaarschuwd. . Antony tovert Antony geeft al meteen zijn visitekaartje af met een heerlijke dribbelactie. Ze levert uiteindelijk niks op, maar bij Benfica zijn ze meteen gewaarschuwd.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. In een zinderende sfeer in het Estadio da Luz fluit scheidsrechter Slavko Vincic de wedstrijd op gang. Zorgen Benfica en Ajax voor een voetbalfeest? . Aftrap In een zinderende sfeer in het Estadio da Luz fluit scheidsrechter Slavko Vincic de wedstrijd op gang. Zorgen Benfica en Ajax voor een voetbalfeest?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:49 vooraf, 20 uur 49. Dikt Haller doelpuntenaantal aan? Bij Ajax rekenen ze ook vanavond op Sebastian Haller. De Ivoriaan trof dit seizoen al 10 keer raak in de Champions League en is daarmee voorlopig de topschutter op het kampioenenbal. Haller was pas de tweede speler ooit die erin slaagde om in alle groepswedstrijden te scoren. Zijn voorganger: een zekere Cristiano Ronaldo in het seizoen 2017-2018. . Dikt Haller doelpuntenaantal aan? Bij Ajax rekenen ze ook vanavond op Sebastian Haller. De Ivoriaan trof dit seizoen al 10 keer raak in de Champions League en is daarmee voorlopig de topschutter op het kampioenenbal. Haller was pas de tweede speler ooit die erin slaagde om in alle groepswedstrijden te scoren. Zijn voorganger: een zekere Cristiano Ronaldo in het seizoen 2017-2018.

20:40 vooraf, 20 uur 40. Indrukwekkende groepsfase van Ajax. Met 18 op 18 zette Ajax een historische groepsfase neer, geen enkele Nederlandse ploeg deed het hen voor. In een poule met Sporting, Borussia Dortmund en Besiktas scoorde het bovendien maar liefst 20 keer in 6 wedstrijden en incasseerde het amper 5 tegengoals. . Indrukwekkende groepsfase van Ajax Met 18 op 18 zette Ajax een historische groepsfase neer, geen enkele Nederlandse ploeg deed het hen voor. In een poule met Sporting, Borussia Dortmund en Besiktas scoorde het bovendien maar liefst 20 keer in 6 wedstrijden en incasseerde het amper 5 tegengoals.

20:39 vooraf, 20 uur 39. Benfica eindelijk weer bij laatste 16. Benfica zit voor het eerst in 5 jaar nog eens in de knock-outfase van de Champions League. De Portugese topclub kon zich pas op de slotspeeldag van de groepsfase kwalificeren voor de 1/8e finales. Benfica won zelf met 2-0 van Dinamo Kiev en eindigde zo met een puntje meer dan Barcelona, dat door een 3-0-nederlaag bij groepswinnaar Bayern München naar de Europa League verwezen werd. . Benfica eindelijk weer bij laatste 16 Benfica zit voor het eerst in 5 jaar nog eens in de knock-outfase van de Champions League. De Portugese topclub kon zich pas op de slotspeeldag van de groepsfase kwalificeren voor de 1/8e finales. Benfica won zelf met 2-0 van Dinamo Kiev en eindigde zo met een puntje meer dan Barcelona, dat door een 3-0-nederlaag bij groepswinnaar Bayern München naar de Europa League verwezen werd.

20:32 vooraf, 20 uur 32. Ajax 10 wedstrijden ongeslagen. Ajax doet het in de eigen competitie een pak beter dan Benfica. Na 23 speeldagen staat de Amsterdamse club fier op kop in de Eredivisie. Eerste achtervolger PSV heeft al 5 punten minder. Ajax boekte afgelopen zaterdag bij Willem II zijn 7e competitiezege op een rij. Tussendoor plaatste het zich met overwinningen tegen Barendrecht, Excelsior en Vitesse ook voor de halve finales van de KNVB beker. . Ajax 10 wedstrijden ongeslagen Ajax doet het in de eigen competitie een pak beter dan Benfica. Na 23 speeldagen staat de Amsterdamse club fier op kop in de Eredivisie. Eerste achtervolger PSV heeft al 5 punten minder.



Ajax boekte afgelopen zaterdag bij Willem II zijn 7e competitiezege op een rij. Tussendoor plaatste het zich met overwinningen tegen Barendrecht, Excelsior en Vitesse ook voor de halve finales van de KNVB beker.

20:25 vooraf, 20 uur 25. Benfica pas 3e in de Primeira Liga. Benfica raakte afgelopen vrijdag in eigen land niet verder dan een 2-2-gelijkspel bij Boavista. De topclub uit Lissabon staat na 23 speeldagen pas 3e in de Portugese eerste klasse. Sporting telt 6 punten meer, leider Porto heeft zelfs al een voorsprong van 12 punten. Eind vorig jaar werd trainer Jorge Jesus bedankt voor bewezen diensten bij Benfica, Nélson Veríssimo neemt zijn taken over tot het einde van het seizoen. . Benfica pas 3e in de Primeira Liga Benfica raakte afgelopen vrijdag in eigen land niet verder dan een 2-2-gelijkspel bij Boavista. De topclub uit Lissabon staat na 23 speeldagen pas 3e in de Portugese eerste klasse. Sporting telt 6 punten meer, leider Porto heeft zelfs al een voorsprong van 12 punten.



Eind vorig jaar werd trainer Jorge Jesus bedankt voor bewezen diensten bij Benfica, Nélson Veríssimo neemt zijn taken over tot het einde van het seizoen.

20:23 De Portugese supporters warmen zich alvast op. vooraf, 20 uur 23. De Portugese supporters warmen zich alvast op

20:17 vooraf, 20 uur 17. Vertonghen aan de aftrap. Geen grote verrassingen in de basiself van Benfica. Gilberto neemt als rechtsachter de plek in van Lazaro. Vertonghen is de vaste waarde achterin. Voor het aanvallende geweld rekent de thuisploeg op Nunez en Goncalo Ramos. . Vertonghen aan de aftrap Geen grote verrassingen in de basiself van Benfica. Gilberto neemt als rechtsachter de plek in van Lazaro. Vertonghen is de vaste waarde achterin. Voor het aanvallende geweld rekent de thuisploeg op Nunez en Goncalo Ramos.

20:15 vooraf, 20 uur 15.

20:11 vooraf, 20 uur 11. Record voor Blind. Daley Blind begint straks aan zijn 43e Champions League-wedstrijd voor Ajax. Hij wordt daarmee alleen recordhouder bij de Amsterdamse topclub. Tot vanavond deelde hij het record met Jari Litmanen. . Record voor Blind Daley Blind begint straks aan zijn 43e Champions League-wedstrijd voor Ajax. Hij wordt daarmee alleen recordhouder bij de Amsterdamse topclub. Tot vanavond deelde hij het record met Jari Litmanen.

20:10 In dit prachtige stadion moet het vanavond gebeuren. vooraf, 20 uur 10. In dit prachtige stadion moet het vanavond gebeuren

20:09 vooraf, 20 uur 09. Gravenbech keert terug. De opvallendste wijziging bij Ajax is de terugkeer van Gravenberch. Die staat na een maand weer aan de aftrap, Klaassen verhuist naar de bank. Na de topper tegen PSV op 23 januari miste Gravenberch 2 wedstrijden, omdat hij in quarantaine moest. Nadien verkoos trainer Ten Hag Klaassen en Berghuis als aanvallende middenvelders, maar vanavond kiest hij dus weer voor het succesrecept uit de groepsfase. . Gravenbech keert terug De opvallendste wijziging bij Ajax is de terugkeer van Gravenberch. Die staat na een maand weer aan de aftrap, Klaassen verhuist naar de bank.



Na de topper tegen PSV op 23 januari miste Gravenberch 2 wedstrijden, omdat hij in quarantaine moest. Nadien verkoos trainer Ten Hag Klaassen en Berghuis als aanvallende middenvelders, maar vanavond kiest hij dus weer voor het succesrecept uit de groepsfase.

20:00 vooraf, 20 uur .

20:00 vooraf, 20 uur .

12:52 vooraf, 12 uur 52. Champions League Voetbalcontent next level: Ajax pakt uit met prachtige video voor duel met Benfica