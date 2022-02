Jan Vertonghen gelooft in kansen van Benfica tegen ex-club: "Al is dit Ajax van een hoog niveau"

17:44

vooraf, 17 uur 44. Vertonghen: "Ajax is zoveel beter dan 10 jaar geleden". Jan Vertonghen verdedigde van 2006 tot en 2012 de kleuren van Ajax. "Het is een heel stabiele club. Dit Ajax is zoveel beter dan de ploeg waar ik tot tien jaar geleden bij voetbalde", blikt de Benfica-verdediger vooruit op het duel in de Champions League. Zelf draait Benfica niet het beste seizoen. "De resultaten van de laatste weken kunnen beter", geeft Vertonghen toe. "Maar ik voel dat we onze goede vorm terugkrijgen. Dat is ook nodig, want dit Ajax is van een hoog niveau." .