LIVE: Wondermooie goal brengt Real weer in de running, verlengingen in de maak in Madrid

88' tweede helft, minuut 88. Vervanging bij Real Madrid, Lucas Vázquez erin, Nacho eruit wissel Nacho Lucas Vázquez

83' tweede helft, minuut 83. Vervanging bij Chelsea, Christian Pulisic erin, Timo Werner eruit wissel Timo Werner Christian Pulisic

80' tweede helft, minuut 80. Wondermooie goal van Real! Real werkt zich weer helemaal in de strijd en hoe! Na balverlies bij Chelsea pakt Modric uit met een heerlijke assist, buitenkant voet. De afwerking van Rodrygo is al even mooi, hij mikt de bal in één tijd in doel. We hebben dezelfde tussenstand als in de heenmatch, verlengingen dus. . Wondermooie goal van Real! Real werkt zich weer helemaal in de strijd en hoe! Na balverlies bij Chelsea pakt Modric uit met een heerlijke assist, buitenkant voet. De afwerking van Rodrygo is al even mooi, hij mikt de bal in één tijd in doel. We hebben dezelfde tussenstand als in de heenmatch, verlengingen dus.

78' Courtois voorkomt de 0-4! Courtois houdt Real in de running. Met een schitterende redding op een kopbal van Havertz voorkomt hij de 0-4. Bijna was het over & out voor de Madrilenen. . tweede helft, minuut 78. Courtois voorkomt de 0-4! Courtois houdt Real in de running. Met een schitterende redding op een kopbal van Havertz voorkomt hij de 0-4. Bijna was het over & out voor de Madrilenen.

78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij Real Madrid, Rodrygo erin, Casemiro eruit wissel Casemiro Rodrygo

78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij Real Madrid, Marcelo erin, Ferland Mendy eruit wissel Ferland Mendy Marcelo

75' tweede helft, minuut 75. Werner brengt Chelsea dicht bij kwalificatie! Chelsea doet het dan toch! Werner kapt de glijdende Casemiro makkelijk uit en werkt het vervolgens van dichtbij beheerst af. Courtois zit nog even bij de bal, maar onvoldoende om een derde tegengoal te voorkomen. . Werner brengt Chelsea dicht bij kwalificatie! Chelsea doet het dan toch! Werner kapt de glijdende Casemiro makkelijk uit en werkt het vervolgens van dichtbij beheerst af. Courtois zit nog even bij de bal, maar onvoldoende om een derde tegengoal te voorkomen.

73' tweede helft, minuut 73. Vervanging bij Real Madrid, Eduardo Camavinga erin, Toni Kroos eruit wissel Toni Kroos Eduardo Camavinga

73' tweede helft, minuut 73. Misnoegde Kroos. Ancelotti grijpt in en haalt Kroos naar de kant. Die is daar duidelijk niet tevreden mee, al geeft hij zijn trainer wel nog de hand. Camavinga is zijn vervanger. . Misnoegde Kroos Ancelotti grijpt in en haalt Kroos naar de kant. Die is daar duidelijk niet tevreden mee, al geeft hij zijn trainer wel nog de hand. Camavinga is zijn vervanger.

71' tweede helft, minuut 71. Nog twintig minuten scheiden ons van verlengingen. Geen van beide teams lijkt daar nu al op te speculeren. Het blijft een bijzonder felle strijd in Madrid. . Nog twintig minuten scheiden ons van verlengingen. Geen van beide teams lijkt daar nu al op te speculeren. Het blijft een bijzonder felle strijd in Madrid.

68' Gele kaart voor Federico Valverde van Real Madrid tijdens tweede helft, minuut 68 Federico Valverde Real Madrid

66' Benzema op de lat! Van bijna 0-3 gaat het naar bijna 1-2! Benzema kan koppen op een prima voorzet van Mendy, maar ziet zijn poging op de lat stranden. De wedstrijd ontploft nu helemaal! . tweede helft, minuut 66. Benzema op de lat! Van bijna 0-3 gaat het naar bijna 1-2! Benzema kan koppen op een prima voorzet van Mendy, maar ziet zijn poging op de lat stranden. De wedstrijd ontploft nu helemaal!

66' tweede helft, minuut 66. Geen 0-3! De goal wordt afgekeurd voor hands. Toch een zeer strenge beslissing. De bal wipte na de tussenkomst van Carvajal op en raakte daarbij inderdaad even de rechterhand van Alonso, vooraleer die raak trof. . Geen 0-3! De goal wordt afgekeurd voor hands. Toch een zeer strenge beslissing. De bal wipte na de tussenkomst van Carvajal op en raakte daarbij inderdaad even de rechterhand van Alonso, vooraleer die raak trof.

65' Wordt goal afgekeurd? Is er sprake van buitenspel of is er een ander probleem? In elk geval moet de VAR de fase van de 0-3 nog eens herbekijken. . tweede helft, minuut 65. Wordt goal afgekeurd? Is er sprake van buitenspel of is er een ander probleem? In elk geval moet de VAR de fase van de 0-3 nog eens herbekijken.