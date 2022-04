LIVE: Courtois met Real op cruisecontrol naar de halve finales of verrast Chelsea nog?

4' eerste helft, minuut 4. Thomas Tuchel maakt zich al een eerste keer bijzonder druk na balverlies van Alonso. Chelsea probeert wel het initiatief te nemen, maar Real komt niet in de problemen. . Thomas Tuchel maakt zich al een eerste keer bijzonder druk na balverlies van Alonso. Chelsea probeert wel het initiatief te nemen, maar Real komt niet in de problemen.

Ref Szymon Marciniak fluit deel twee van de kraker tussen Real Madrid en Chelsea op gang. Stoomt Real na de 1-3-zege in de heenwedstrijd door naar de halve finales of kan Chelsea het tij nog keren?

eerste helft, minuut 1 match begonnen

Hier moet het vanavond gebeuren voor Real of Chelsea.

De heenwedstrijd op Stamford Bridge zorgde voor enkele primeurs. Real slaagde er na 5 mislukte pogingen voor het eerst in om Chelsea te verslaan en Benzema was de eerste speler die in de Champions League drie keer kon scoren tegen de Engelse topclub. Ook Thomas Tuchel maakte iets voor de allereerste keer mee, namelijk verliezen tegen Real.

Vorig seizoen stonden Chelsea en Real Madrid ook al tegenover elkaar in de Champions League en toen trok de Engelse club aan het langste eind in de halve finales. Na een 1-1-gelijkspel in Madrid stoomde Chelsea met een 2-0-zege in de terugwedstrijd door naar de finale. Daarin triomfeerde het uiteindelijk ook tegen Manchester City. Nu bengelt de bekerhouder op de rand van de uitschakeling.

Karim Benzema was vorige week de grote held bij Real met zijn tweede hattrick op een rij in de Champions League. Enkel Luiz Adriano, Lionel Messi en Cristiano Ronaldo deden het hem voor. Bovendien was Ronaldo de enige die dat net als Benzema in de knock-outfase deed.



Het belang van zijn tweevoudige hattrick kan niet overschat worden. Eerst kegelde Benzema zo PSG uit het kampioenenbal en nu lijkt ook Chelsea door de trefzekerheid van de Franse topspits te gaan sneuvelen.

Treedt Chelsea in de voetsporen van Ajax?

Real Madrid ging afgelopen zaterdag door op zijn elan en pakte ook in La Liga de volle buit. Thuis tegen Getafe won de Koninklijke met 2-0, dankzij treffers van Casemiro en Vazquez. Real blijft zo na 31 speeldagen autoritair leider met 72 punten. Dat zijn er ruim 12 meer dan eerste achtervolger Barcelona, dat wel een wedstrijd minder gespeeld heeft.

Chelsea herstelde zich dan weer knap na de nederlaag tegen Real. Op bezoek bij Southampton wonnen de Blues na een indrukwekkende vertoning met zware 0-6-cijfers. Mount en Werner scoorden elk 2 keer en ook Alonso en Havertz deden hun duit in het zakje. Chelsea staat na 31 speeldagen 3e in de Premier League, met 12 punten en een wedstrijd minder dan leider Manchester City.

Bij Chelsea zien we in vergelijking met de heenwedstrijd wel flink wat wijzigingen. Azpilicueta was wat ziekjes en begint op de bank. Ook Christensen, Pulisic en Jorginho verdwijnen uit de basis. Thomas Tuchel geeft de voorkeur aan Loftus-Cheek, Kovacic, Alonso en Werner.



Lukaku is net als afgelopen zaterdag voor het competitieduel tegen Southampton onbeschikbaar door een achillespeesblessure. Ook Barkley, Hudson-Odoi en Chilwell liggen in de lappenmand.

Bij Real ontbreekt Hazard nog steeds na zijn operatie om een plaatje uit zijn enkel te verwijderen. Militao moet dan weer geschorst toekijken na zijn gele kaart in de heenwedstrijd. Hij wordt in de basis vervangen door Nacho, meteen de enige wijziging bij Real t.o.v. de heenwedstrijd in Londen.

Romelu Lukaku is niet op het vliegtuig gestapt richting Madrid. De spits heeft last aan de achillepees en blijft in Londen.



De kans is klein dat we het halen, maar het is de moeite om het te proberen. Thomas Tuchel.

Opstelling Real Madrid: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Nacho, David Alaba, Ferland Mendy, Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, Federico Valverde, Karim Benzema, Vinícius Júnior

Opstelling Chelsea: Edouard Mendy, Reece James, Thiago Silva, Antonio Rüdiger, Marcos Alonso, N'Golo Kanté, Ruben Loftus-Cheek, Mateo Kovacic, Mason Mount, Kai Havertz, Timo Werner