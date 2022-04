LIVE: Pakt gokje met B-ploeg goed uit voor Liverpool tegen Benfica?

Liverpool lanceert de ene aanval na de andere. Vertonghen en co hebben hun handen vol.

22'

eerste helft, minuut 22. Gelijkmaker afgekeurd. Daar is Benfica al met de tegenactie! Een minuut na het doelpunt van Liverpool trapt Nunez het leer in doel, maar de vlag gaat de hoogte in. Het doelpunt wordt afgekeurd wegen buitenspel. .