Man. City overleeft haantjesgedrag van Atletico en stoot zonder veel glans door

Atletico gaat strijdend ten onder

Na de ultradefensieve vertoning en de 1-0-nederlaag in het Etihad Stadium moest Atletico vanavond uit zijn pijp komen en dat deed de ploeg van Diego Simeone ook. Aangevuurd door de uitbundige Madrileense supporters in het Wanda Metropolitano trok Atletico in het offensief.



Het leverde een open wedstrijdbegin, maar tegelijkertijd ook amper kansen op. City hield alles netjes onder controle en kwam op het halfuur dicht bij de 0-1. Na een heerlijke aanval besloot Gündogan van dichtbij op de paal.



Ook in de tweede helft was de start van Atletico veelbelovend. City liet het initiatief aan de thuisploeg, maar enkel bij een gevaarlijke volley van Griezmann kregen de bezoekers het even warm.



Ook zonder De Bruyne, die na een uur geblesseerd naar de kant moest, bleef City al bij al makkelijk overeind. Bij Atletico werd Carrasco nog in de ploeg gedropt, hij bracht samen met Correa meer schwung in het Madrileense spel en testte te vuisten van Ederson met een goede vrije trap. Een gevaarlijk schot van Cunha werd afgeblokt, op de daaropvolgende hoekschop kon Savic de bal net niet binnen duwen.



De wedstrijd eindigde op een valse noot toen Felipe rood kreeg voor natrappen op Foden. De poppen gingen aan het dansen, de sfeer werd plots bijzonder grimmig. In de ruim 12 minuten extra tijd kon Gündogan de wedstrijd beslissen, maar na de paal lag nu Oblak in de weg. Correa kreeg aan de overkant nog een ultieme kans voor Atletico, Ederson pareerde.