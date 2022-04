LIVE: Loodst KDB Manchester City naar de halve finales of verrast Atletico nog?

Fase per fase

Fase per fase

City bijzonder dicht bij de 0-1! Atletico ontsnapt net voor het halfuur aan de achterstand! Mahrez lanceert de aanval met een schitterende pass op Walker. Via Foden komt de bal uiteindelijk bij Gündogan. Die mikt van dichtbij op de paal en in zijn herneming krijgt hij de bal niet voorbij Felipe.

29' eerste helft, minuut 29. Schitterende tifo van de Atletico-fans voor de aftrap.

28' eerste helft, minuut 28. Volley De Bruyne afgeblokt. Tot twee keer toe een afgeblokt schot van City. Eerst wordt de poging van Foden geweerd en ook de volley van De Bruyne botst op een Atletico-speler. City puurt er wel een hoekschop uit, maar die levert niks op.

26' eerste helft, minuut 26. Geen doelgevaar. Het blijft wachten op concreet doelgevaar in deze terugwedstrijd. City probeert de wedstrijd te controleren, terwijl Atletico loert op de counter. Voorlopig staat het achteraan zowel bij City als Atletico als een huis.

24' Gele kaart voor Felipe van Atlético Madrid tijdens eerste helft, minuut 24 Felipe Atlético Madrid

24' eerste helft, minuut 24. Nu toch geel voor Felipe. Felipe heeft zijn gele kaart nu toch te pakken. Hij wordt terecht bestraft voor een overtreding op De Bruyne.

19' eerste helft, minuut 19. Open wedstrijd. Felix wordt gelanceerd, maar Ederson is bij de pinken. Hij komt goed uit en kopt de bal weg voor de neus van het Portugese talent. We krijgen in elk geval een open wedstrijd te zien, waarin beide ploegen hun kans gaan.

16' eerste helft, minuut 16. We voetballen weer, mét Foden tussen de lijnen. Toch even afwachten of hij niks heeft overgehouden aan de klap.

15' eerste helft, minuut 15. De Atletico-supporters vinden het oponthoud maar niks en laten hun ongenoegen blijken. Van theater is er bij Foden evenwel geen sprake. Hij krijgt een flink verband om zijn hoofd.

14' eerste helft, minuut 14. Exit Foden? Er komt bloed bij kijken bij Foden. Hij wordt verzorgd aan zijn hoofd, maar intussen warmt Grealish zich toch al op. Kan Foden zijn wedstrijd voortzetten?

12' eerste helft, minuut 12. Felipe ontsnapt aan kaart. Bij Atletico vliegen ze er stevig in. Felipe deelt een beuk uit in de nek van Foden, maar komt weg met een waarschuwing. Dit had altijd geel moeten zijn. Foden blijft op de grasmat liggen en heeft verzorging nodig.

10' eerste helft, minuut 10. Stones kopt over. Na bijna 10 minuten kan City een eerste keer voor dreiging zorgen op een hoekschop van De Bruyne. Hoewel hij stevig aan zijn shirt getrokken wordt, wint Stones het kopduel. Zijn poging gaat niet zo gek ver over.

5' eerste helft, minuut 5. Atletico komt nog eens piepen met een gevaarlijke lage voorzet, maar zowel Lemar als Lodi kunnen er niet goed bij. Meteen toch al iets meer aanvallende intenties bij Atletico in de omschakeling dan in de heenwedstrijd.

2' eerste helft, minuut 2. Félix wordt al een eerste keer gelanceerd in de zestien, maar Walker onderschept de hoge bal. Goed verdedigd van de Brit.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Aan de uitbundige Atletico-supporters zal het vanavond alvast niet liggen. Zorgen ook de 22 spelers op het veld voor ambiance? We zijn vertrokken!

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:51 vooraf, 20 uur 51. Schorsing dreigt voor De Bruyne. Correa, De Paul, João Félix, Herrera, Kondogbia, Llorente, Reinildo én Luis Suárez. Maar liefst 8 spelers bij Atletico staan op één gele kaart van een schorsing. Bij Manchester City dreigen slechts 2 spelers de mogelijke heenwedstrijd in de halve finales te missen, maar het zijn wel 2 kanjers met Cancelo en jawel, De Bruyne.

20:46 vooraf, 20 uur 46. Atletico moet aanvallen. Atletico pakte vorige week in het Etihad Stadium uit met een ultradefensieve aanpak. De Madrilenen schoten in de hele wedstrijd niet één keer op doel, dat was nog nooit eerder gebeurd onder Diego Simeone. Vanavond zal het in elk geval anders moeten om City alsnog uit te schakelen.