Atletico Madrid speelt dan toch voor een vol huis na opschorting van straf

Atlético Madrid kan het in de terugwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League toch in een vol stadion opnemen tegen Manchester City. De Spaanse club van Rode Duivel Yannick Carrasco meldt dat het Internationaal Sporttribunaal TAS de door de UEFA opgelegde straf heeft opgeschort.

Atletico Madrid moet het Wanda Metropolitano-stadion gedeeltelijk sluiten voor de terugmatch tegen Manchester City. Dat heeft UEFA beslist na discriminerend gedrag van enkele Spaanse supporters in de heenmatch. Op de website van de Spaanse krant Marca is in een video te zien dat supporters een nazigroet doen in het Etihad Stadium. Volgens de Manchester Evening News arresteerde de plaatselijke politie meerdere personen en zijn er procedures geopend vanwege racisme en geweld. Atlético moet voor de return aangeven welke tribunes gesloten zullen zijn. Er dienen minstens 5.000 zitjes leeg te blijven. Verder moet er een spandoek met daarop "#NoToRacism" en het logo van de UEFA duidelijk zichtbaar zijn. De Madrileense club verloor vorige week dinsdag de heenmatch met 1-0, Kevin De Bruyne lukte het enige doelpunt van de wedstrijd.