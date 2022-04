Kan stuntploeg Villarreal Bayern München bedwingen in de kwartfinales van de Champions League?

19:55

vooraf, 19 uur 55. Topschutter Lewandowski. De Pool Robert Lewandowski is met 12 doelpunten de voorlopige topschutter in deze Champions League-campagne. De eerste achtervolger is Sebastien Haller, met 11 stuks. Op de derde plaats volgen Mohamed Salah en Karim Benzema, elk goed voor 8 doelpunten. Kan iemand hem nog van de topscorertitel houden? Ook zijn ploeg Bayern München is voorlopig met 30 doelpunten de vlotst scorende ploeg in deze campagne. Ze scoorden er 6 meer dan Manchester City en 8 meer dan Liverpool. .