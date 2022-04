Alphonso Davies zit tegen Villarreal voor het eerst sinds zijn hartprobleem in de kern bij Bayern

15:42

vooraf, 15 uur 42. Alphonso Davies opnieuw in de kern. Bij Bayern München kan trainer Julian Nagelsmann voor het eerst dit kalenderjaar weer rekenen op Alphonso Davies. De Canadese linkerflankspeler sukkelde de voorbije maanden met een hartprobleem na een coronainfectie. Zijn laatste officiële wedstrijd was op 17 december. "Hij reist met ons mee af naar Spanje", zegt Nagelsmann. "Zijn laatste test was bemoedigend. Hij zou zelfs aan de aftrap kunnen komen, maar we moeten morgen nog afwachten." .