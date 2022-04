Zet De Bruyne Manchester City tegen Atletico op weg naar de halve finales?

20:29 vooraf, 20 uur 29. Na United, nu City? Atletico trekt voor de tweede keer in amper vier weken naar Manchester. De vorige trip werd een schot in de roos met de kwalificatie voor de kwartfinales op Old Trafford. Na een 1-1-gelijkspel in het eigen Wanda Metropolitano kopte Renan Lodi Manchester United uit de Champions League. Kan Atletico nu ook stadsgenoot City over de knie leggen? . Na United, nu City? Atletico trekt voor de tweede keer in amper vier weken naar Manchester. De vorige trip werd een schot in de roos met de kwalificatie voor de kwartfinales op Old Trafford. Na een 1-1-gelijkspel in het eigen Wanda Metropolitano kopte Renan Lodi Manchester United uit de Champions League. Kan Atletico nu ook stadsgenoot City over de knie leggen?

20:22 vooraf, 20 uur 22. Geen duel tussen De Bruyne en Carraso. Zoek vanavond niet naar Yannick Carrasco bij Atletico. De Rode Duivel kreeg in de laatste groepswedstrijd tegen Porto een rode kaart en werd daarvoor drie matchen geschorst. Na de 1/8e finale tegen Manchester United moet hij dus ook deze heenwedstrijd tegen City aan zich voorbij laten gaan.

20:16 Treedt Atletico in de voetsporen van Juventus? vooraf, 20 uur 16. Treedt Atletico in de voetsporen van Juventus?

20:13 vooraf, 20 uur 13. Defensief Atletico. Geen al te grote verrassingen in de basisploeg van Diego Simeone. In vergelijking met de vorige CL-wedstrijd tegen Manchester United verdwijnen Gimenez, Herrera en De Paul uit de ploeg. Vrsaljko, Felipe en Kondogbia zijn hun vervangers. Atletico speelt vanavond met vijf achteraan om het aanvallende geweld van City op te vangen.

20:08 vooraf, 20 uur 08. 3 wijzigingen bij City. Als we vergelijken met de ploeg die afgelopen zaterdag Burnley versloeg in de Premier League, dan zien we drie wijzigingen bij Manchester City. Stones, Mahrez en Bernardo Silva maken hun rentree in de basis. Aké mag blijven staan en komt zo voor het eerst aan de aftrap in de knock-outfase van de Champions League. Foden en Grealish beginnen op de bank, Walker moet geschorst toekijken.

17:36 vooraf, 17 uur 36. Guardiola: "Liverpool is Atletico niet". City-coach Guardiola bekijkt elke wedstrijd door een andere (tactische) bril."Dat moet wel, want elke tegenstander is anders", zegt hij. "Ik bedenk voor elke wedstrijd een nieuwe tactiek. Liverpool is Atlético Madrid niet. Daar moet je over nadenken, keer op keer. In de Champions League denk ik soms te veel na." "Het doel is altijd de tegenstander verslaan. Misschien gaan we wel met 12 man spelen", zegt Guardiola lachend, doelend op de vergissing van Bayern van zaterdag tegen Freiburg.



"Ik bedenk voor elke wedstrijd een nieuwe tactiek. Liverpool is Atlético Madrid niet. Daar moet je over nadenken, keer op keer. In de Champions League denk ik soms te veel na."



"Het doel is altijd de tegenstander verslaan. Misschien gaan we wel met 12 man spelen", zegt Guardiola lachend, doelend op de vergissing van Bayern van zaterdag tegen Freiburg.

17:35 vooraf, 17 uur 35. Ik vind het een dom debat om Atletico lijnrecht tegenover onze ploeg te zetten qua stijl. Pep Guardiola (coach Manchester City). Ik vind het een dom debat om Atletico lijnrecht tegenover onze ploeg te zetten qua stijl Pep Guardiola (coach Manchester City)

17:34 vooraf, 17 uur 34. "Genot om deze matchen te spelen". "April en mei, dat zijn de maanden waar het om draait", blikt City-coach Pep Guardiola vooruit. "Als je in die maanden geentopwedstrijden speelt, wil dat zeggen dat je uitgeschakeld bent. Het is een genot deze matchen te mogen spelen."

16:23 vooraf, 16 uur 23. De Bruyne versus Carrasco. Manchester City speelt morgenavond gastheer voor Atletico in de kwartfinales van de Champions League. Een duel tussen Rode Duivels Kevin De Bruyne en Yannick Carrasco.

Opstelling Manchester City. Ederson, João Cancelo, John Stones, Aymeric Laporte, Nathan Aké, Kevin De Bruyne, Rodri, Ilkay Gündogan, Riyad Mahrez, Bernardo Silva, Raheem Sterling Opstelling Manchester City Ederson, João Cancelo, John Stones, Aymeric Laporte, Nathan Aké, Kevin De Bruyne, Rodri, Ilkay Gündogan, Riyad Mahrez, Bernardo Silva, Raheem Sterling

Opstelling Atlético Madrid. Jan Oblak, Šime Vrsaljko, Stefan Savic, Felipe, Reinildo Mandava, Renan Lodi, Marcos Llorente, Geoffrey Kondogbia, Koke, João Félix, Antoine Griezmann Opstelling Atlético Madrid Jan Oblak, Šime Vrsaljko, Stefan Savic, Felipe, Reinildo Mandava, Renan Lodi, Marcos Llorente, Geoffrey Kondogbia, Koke, João Félix, Antoine Griezmann