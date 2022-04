LIVE: Zet De Bruyne Manchester City tegen Atletico op weg naar de halve finales?

7' eerste helft, minuut 7. Zoals verwacht neemt Manchester City het voortouw. De Bruyne mag een vrije trap in de zestien droppen, maar zijn voorzet is te laag. Atletico loert op de counter. . Zoals verwacht neemt Manchester City het voortouw. De Bruyne mag een vrije trap in de zestien droppen, maar zijn voorzet is te laag. Atletico loert op de counter.

4' eerste helft, minuut 4. Aké op de proef gesteld. Toch een eerste bang momentje voor City. Llorente stelt de sprintsnelheid van Aké flink op de proef met een rush op rechts. De Nederlander kan maar net op tijd ingrijpen en krijgt bovendien de overtreding mee. . Aké op de proef gesteld Toch een eerste bang momentje voor City. Llorente stelt de sprintsnelheid van Aké flink op de proef met een rush op rechts. De Nederlander kan maar net op tijd ingrijpen en krijgt bovendien de overtreding mee.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Scheidsrechter Istvan Kovacs fluit de wedstrijd op gang in een zinderend Etihad Stadium. Neemt Manchester City nu al een optie op de halve finales of houdt Atletico zijn kansen gaaf? . Aftrap Scheidsrechter Istvan Kovacs fluit de wedstrijd op gang in een zinderend Etihad Stadium. Neemt Manchester City nu al een optie op de halve finales of houdt Atletico zijn kansen gaaf?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:47 vooraf, 20 uur 47. De Bruyne op 1 kaart van schorsing. Kevin De Bruyne moet vanavond uitkijken voor een gele kaart. Wordt hij toch geboekt, dan mist de Rode Duivel de terugwedstrijd in Madrid. Bij Manchester City zitten ook Cancelo en Gabriel Jesus op één kaart van een schorsing. Ook bij Atletico riskeren enkelen de terugwedstrijd te missen. Opletten daar voor João Félix, Kondogbia, Llorente, Reinildo en Suárez.



Ook bij Atletico riskeren enkelen de terugwedstrijd te missen. Opletten daar voor João Félix, Kondogbia, Llorente, Reinildo en Suárez.

20:41 vooraf, 20 uur 41. Dubbele clash met Liverpool in vooruitzicht. Manchester City staat voor 2 cruciale weken. Vanavond en volgende week woensdag vecht het voor een plek in de halve finales van de Champions League, komende zondag staat in de Premier League de kraker tegen Liverpool op het menu. City leidt nog steeds de dans in eigen land, maar heeft amper 1 punt meer dan Liverpool. Volgende week zaterdag komt het de ploeg van Jürgen Klopp nóg eens tegen, in de halve finales van de FA Cup.



City leidt nog steeds de dans in eigen land, maar heeft amper 1 punt meer dan Liverpool. Volgende week zaterdag komt het de ploeg van Jürgen Klopp nóg eens tegen, in de halve finales van de FA Cup.

20:34 vooraf, 20 uur 34. 6 zeges op een rij voor Atletico. Atletico zit in de winning mood. Sinds het 1-1-gelijkspel tegen Manchester United eind februari boekte het 6 overwinningen op een rij. Ook afgelopen zaterdag behaalde het in La Liga een vlotte 4-1-zege tegen Alaves. Na 30 speeldagen staat Atletico 3e in de Spaanse competitie met evenveel punten als Barcelona, al heeft de nummer 2 wel een wedstrijd minder gespeeld. Real Madrid is nog steeds autoritair leider met een voorsprong van 12 punten.



Na 30 speeldagen staat Atletico 3e in de Spaanse competitie met evenveel punten als Barcelona, al heeft de nummer 2 wel een wedstrijd minder gespeeld. Real Madrid is nog steeds autoritair leider met een voorsprong van 12 punten.



20:32 Wat tovert Pep Guardiola uit zijn hoed om het stugge Atletico te ontwrichten? vooraf, 20 uur 32. Wat tovert Pep Guardiola uit zijn hoed om het stugge Atletico te ontwrichten?

20:31 vooraf, 20 uur 31. Vlotte kwalificatie voor City. Manchester City plaatste zich vlotjes voor de kwartfinales. In de vorige ronde hadden De Bruyne en co weinig moeite met Sporting Lissabon. De klus was na de heenwedstrijd in Lissabon al geklaard met een klinkende 0-5-overwinning. De overbodige terugwedstrijd draaide op een scoreloos gelijkspel uit. . Vlotte kwalificatie voor City Manchester City plaatste zich vlotjes voor de kwartfinales. In de vorige ronde hadden De Bruyne en co weinig moeite met Sporting Lissabon. De klus was na de heenwedstrijd in Lissabon al geklaard met een klinkende 0-5-overwinning. De overbodige terugwedstrijd draaide op een scoreloos gelijkspel uit.

20:29 vooraf, 20 uur 29. Na United, nu City? Atletico trekt voor de tweede keer in amper vier weken naar Manchester. De vorige trip werd een schot in de roos met de kwalificatie voor de kwartfinales op Old Trafford. Na een 1-1-gelijkspel in het eigen Wanda Metropolitano kopte Renan Lodi Manchester United uit de Champions League. Kan Atletico nu ook stadsgenoot City over de knie leggen? . Na United, nu City? Atletico trekt voor de tweede keer in amper vier weken naar Manchester. De vorige trip werd een schot in de roos met de kwalificatie voor de kwartfinales op Old Trafford. Na een 1-1-gelijkspel in het eigen Wanda Metropolitano kopte Renan Lodi Manchester United uit de Champions League. Kan Atletico nu ook stadsgenoot City over de knie leggen?

20:22 vooraf, 20 uur 22. Geen duel tussen De Bruyne en Carraso. Zoek vanavond niet naar Yannick Carrasco bij Atletico. De Rode Duivel kreeg in de laatste groepswedstrijd tegen Porto een rode kaart en werd daarvoor drie matchen geschorst. Na de 1/8e finale tegen Manchester United moet hij dus ook deze heenwedstrijd tegen City aan zich voorbij laten gaan. . Geen duel tussen De Bruyne en Carraso Zoek vanavond niet naar Yannick Carrasco bij Atletico. De Rode Duivel kreeg in de laatste groepswedstrijd tegen Porto een rode kaart en werd daarvoor drie matchen geschorst. Na de 1/8e finale tegen Manchester United moet hij dus ook deze heenwedstrijd tegen City aan zich voorbij laten gaan.

20:16 Treedt Atletico in de voetsporen van Juventus? vooraf, 20 uur 16. Treedt Atletico in de voetsporen van Juventus?

20:13 vooraf, 20 uur 13. Defensief Atletico. Geen al te grote verrassingen in de basisploeg van Diego Simeone. In vergelijking met de vorige CL-wedstrijd tegen Manchester United verdwijnen Gimenez, Herrera en De Paul uit de ploeg. Vrsaljko, Felipe en Kondogbia zijn hun vervangers. Atletico speelt vanavond met vijf achteraan om het aanvallende geweld van City op te vangen. . Defensief Atletico Geen al te grote verrassingen in de basisploeg van Diego Simeone. In vergelijking met de vorige CL-wedstrijd tegen Manchester United verdwijnen Gimenez, Herrera en De Paul uit de ploeg. Vrsaljko, Felipe en Kondogbia zijn hun vervangers. Atletico speelt vanavond met vijf achteraan om het aanvallende geweld van City op te vangen.

20:08 vooraf, 20 uur 08. 3 wijzigingen bij City. Als we vergelijken met de ploeg die afgelopen zaterdag Burnley versloeg in de Premier League, dan zien we drie wijzigingen bij Manchester City. Stones, Mahrez en Bernardo Silva maken hun rentree in de basis. Aké mag blijven staan en komt zo voor het eerst aan de aftrap in de knock-outfase van de Champions League. Foden en Grealish beginnen op de bank, Walker moet geschorst toekijken. . 3 wijzigingen bij City Als we vergelijken met de ploeg die afgelopen zaterdag Burnley versloeg in de Premier League, dan zien we drie wijzigingen bij Manchester City. Stones, Mahrez en Bernardo Silva maken hun rentree in de basis. Aké mag blijven staan en komt zo voor het eerst aan de aftrap in de knock-outfase van de Champions League. Foden en Grealish beginnen op de bank, Walker moet geschorst toekijken.

17:36 vooraf, 17 uur 36. Guardiola: "Liverpool is Atletico niet". City-coach Guardiola bekijkt elke wedstrijd door een andere (tactische) bril."Dat moet wel, want elke tegenstander is anders", zegt hij. "Ik bedenk voor elke wedstrijd een nieuwe tactiek. Liverpool is Atlético Madrid niet. Daar moet je over nadenken, keer op keer. In de Champions League denk ik soms te veel na." "Het doel is altijd de tegenstander verslaan. Misschien gaan we wel met 12 man spelen", zegt Guardiola lachend, doelend op de vergissing van Bayern van zaterdag tegen Freiburg.



"Ik bedenk voor elke wedstrijd een nieuwe tactiek. Liverpool is Atlético Madrid niet. Daar moet je over nadenken, keer op keer. In de Champions League denk ik soms te veel na."



"Het doel is altijd de tegenstander verslaan. Misschien gaan we wel met 12 man spelen", zegt Guardiola lachend, doelend op de vergissing van Bayern van zaterdag tegen Freiburg.