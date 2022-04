LIVE: Manchester City domineert, maar bijt tanden stuk op stug Atletico

Fase per fase

Fase per fase

21:54 De nul houden, dat lijkt weer de belangrijkste opdracht van Diego Simeone. Een ultradefensief Atletico trapte in de eerste helft niet één keer op doel. rust, 21 uur 54. De nul houden, dat lijkt weer de belangrijkste opdracht van Diego Simeone. Een ultradefensief Atletico trapte in de eerste helft niet één keer op doel.

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. Rusten in het Etihad Stadium na een flauwe eerste helft. City had overdonderend veel balbezit, maar kon daar geen doelgevaar aan koppelen. Atletico hield zonder veel problemen stand. 0-0 is de logische tussenstand. . Rust Rusten in het Etihad Stadium na een flauwe eerste helft. City had overdonderend veel balbezit, maar kon daar geen doelgevaar aan koppelen. Atletico hield zonder veel problemen stand. 0-0 is de logische tussenstand.

45' eerste helft, minuut 45.

43' eerste helft, minuut 43. Een verre trap van Stones gaat ver over. Symptomatisch voor het spel van City. Dicht bij een goal is de thuisploeg nog niet geweest. Bij Atletico vinden ze het prima. . Een verre trap van Stones gaat ver over. Symptomatisch voor het spel van City. Dicht bij een goal is de thuisploeg nog niet geweest. Bij Atletico vinden ze het prima.

40' eerste helft, minuut 40. De Bruyne claimt tevergeefs strafschop. De Bruyne neemt de bal mee in de zestien en gaat dan geklemd tussen Felipe en Reinildo onderuit. De Rode Duivel claimt een penalty, maar ref Kovacs gaat er terecht niet op in. De Bruyne liep na een slechte aanname zelf tegen Felipe aan. . De Bruyne claimt tevergeefs strafschop De Bruyne neemt de bal mee in de zestien en gaat dan geklemd tussen Felipe en Reinildo onderuit. De Rode Duivel claimt een penalty, maar ref Kovacs gaat er terecht niet op in. De Bruyne liep na een slechte aanname zelf tegen Felipe aan.

39' eerste helft, minuut 39. Atletico houdt makkelijk stand. Bijna een misverstand tussen De Bruyne en Cancelo. Het is toch een beetje met horten en stoten bij de thuisploeg. Het tempo ligt te laag om Atletico in de problemen te brengen. . Atletico houdt makkelijk stand Bijna een misverstand tussen De Bruyne en Cancelo. Het is toch een beetje met horten en stoten bij de thuisploeg. Het tempo ligt te laag om Atletico in de problemen te brengen.

36' eerste helft, minuut 36.

34' eerste helft, minuut 34. De Bruyne begaat een lichte overtreding op Felix en meteen springt Simeone recht om een gele kaart te vragen. Hij weet dat De Bruyne dan geschorst is voor de terugwedstrijd. Scheidsrechter Kovacs houdt de kaarten evenwel terecht op zak. . De Bruyne begaat een lichte overtreding op Felix en meteen springt Simeone recht om een gele kaart te vragen. Hij weet dat De Bruyne dan geschorst is voor de terugwedstrijd. Scheidsrechter Kovacs houdt de kaarten evenwel terecht op zak.

30' eerste helft, minuut 30. Nog maar eens een hoekschop voor City, maar De Bruyne trapt die te laag. Even later mag hij het opnieuw proberen met een voorzet. Die is wel hoog genoeg, maar Oblak plukt de bal. . Nog maar eens een hoekschop voor City, maar De Bruyne trapt die te laag. Even later mag hij het opnieuw proberen met een voorzet. Die is wel hoog genoeg, maar Oblak plukt de bal.

29' eerste helft, minuut 29. Eénrichtingsverkeer zonder doelkansen. Atletico houdt het achteraan allemaal perfect gesloten, City vindt maar geen oplossingen. Voor de neutrale toeschouwer is het een weinig fraai schouwspel, éénrichtingsverkeer zonder doelkansen. . Eénrichtingsverkeer zonder doelkansen Atletico houdt het achteraan allemaal perfect gesloten, City vindt maar geen oplossingen. Voor de neutrale toeschouwer is het een weinig fraai schouwspel, éénrichtingsverkeer zonder doelkansen.

24' eerste helft, minuut 24.

23' eerste helft, minuut 23. Atletico kan eindelijk eens uitbreken met een knappe actie van Joao Felix, maar ook het verdedigende werk van Cancelo staat op punt. Hij snoept de bal af en verdedigt beheerst uit. . Atletico kan eindelijk eens uitbreken met een knappe actie van Joao Felix, maar ook het verdedigende werk van Cancelo staat op punt. Hij snoept de bal af en verdedigt beheerst uit.

22' 50e CL-match van De Bruyne voor City. Voorlopig heeft De Bruyne nog niet zijn stempel op de wedstrijd kunnen drukken. Voor de Rode Duivel is het een bijzondere avond, hij komt voor de 50e keer in actie voor City op het kampioenenbal. In totaal zit hij aan 76 CL-wedstrijden. . eerste helft, minuut 22. 50e CL-match van De Bruyne voor City Voorlopig heeft De Bruyne nog niet zijn stempel op de wedstrijd kunnen drukken. Voor de Rode Duivel is het een bijzondere avond, hij komt voor de 50e keer in actie voor City op het kampioenenbal. In totaal zit hij aan 76 CL-wedstrijden.

19' eerste helft, minuut 19. De thuissupporters houden even hun adem in bij een voorzet van Mahrez. Bernardo Silva gaat onder de bal door en ook Gündogan kan er net niet bij. Oblak komt gevat tussenbeide en raapt de bal op. . De thuissupporters houden even hun adem in bij een voorzet van Mahrez. Bernardo Silva gaat onder de bal door en ook Gündogan kan er net niet bij. Oblak komt gevat tussenbeide en raapt de bal op.

17' eerste helft, minuut 17. Dominant City op zoek naar kansen. Atletico komt voorlopig niet aan voetballen toe. City is heer en meester, al heeft het veelvuldige balbezit nog niet veel opgeleverd. Na ruim een kwartier blijft het wachten op de eerste grote doelkans. . Dominant City op zoek naar kansen Atletico komt voorlopig niet aan voetballen toe. City is heer en meester, al heeft het veelvuldige balbezit nog niet veel opgeleverd. Na ruim een kwartier blijft het wachten op de eerste grote doelkans.

14' eerste helft, minuut 14.

14' Zet City straffe reeks voort? Van 19 september 2018, zolang is het al geleden dat Manchester City op eigen veld nog eens verloor in de Champions League. Olympique Lyon boekte toen op de eerste speeldag van de groepsfase een 1-2-overwinning. Sindsdien bleef City 18 thuiswedstrijden op rij ongeslagen op het kampioenenbal. . eerste helft, minuut 14. Zet City straffe reeks voort? Van 19 september 2018, zolang is het al geleden dat Manchester City op eigen veld nog eens verloor in de Champions League. Olympique Lyon boekte toen op de eerste speeldag van de groepsfase een 1-2-overwinning. Sindsdien bleef City 18 thuiswedstrijden op rij ongeslagen op het kampioenenbal.

12' eerste helft, minuut 12. Laporte kopt naast. Een schot van De Bruyne wordt afgeblokt en levert zo een hoekschop op voor de thuisploeg. Laporte krijgt daarop veel ruimte om te koppen, maar kan zijn poging niet kadreren. . Laporte kopt naast Een schot van De Bruyne wordt afgeblokt en levert zo een hoekschop op voor de thuisploeg. Laporte krijgt daarop veel ruimte om te koppen, maar kan zijn poging niet kadreren.