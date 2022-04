Guardiola voor duel tegen Atletico: "Misschien zullen we met 12 man spelen"

17:36

vooraf, 17 uur 36. Guardiola: "Liverpool is Atletico niet". City-coach Guardiola bekijkt elke wedstrijd door een andere (tactische) bril."Dat moet wel, want elke tegenstander is anders", zegt hij. "Ik bedenk voor elke wedstrijd een nieuwe tactiek. Liverpool is Atlético Madrid niet. Daar moet je over nadenken, keer op keer. In de Champions League denk ik soms te veel na." "Het doel is altijd de tegenstander verslaan. Misschien gaan we wel met 12 man spelen", zegt Guardiola lachend, doelend op de vergissing van Bayern van zaterdag tegen Freiburg. .