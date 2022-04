Thibaut Courtois voor Chelsea - Real Madrid: "Ik hoop dat het een blije terugkeer wordt"

18:38 vooraf, 18 uur 38. "Hopelijk een blije terugkeer". Thibaut Courtois speelde tussen 2014 en 2018 voor Chelsea. "Ik hoop dat het een blije terugkeer wordt naar Stamford Bridge", zegt de nationale doelman. "Nu zijn we rivalen. Zij zullen willen winnen en hetzelfde geldt voor mij, dus ik verwacht geen applaus van de supporters. Ik hoop dat ze mij niet uitjouwen, maar dat weet je nooit. Ik ben klaar voor wat er komt en we zullen zien hoe het gaat." "Ik ben blij er terug te keren met fans in de tribunes want vorig jaar was het stadion leeg toen we tegen hen speelden." Chelsea hield Real toen uit de finale en versloeg daarna ook Manchester City. . "Hopelijk een blije terugkeer" Thibaut Courtois speelde tussen 2014 en 2018 voor Chelsea. "Ik hoop dat het een blije terugkeer wordt naar Stamford Bridge", zegt de nationale doelman.

"Nu zijn we rivalen. Zij zullen willen winnen en hetzelfde geldt voor mij, dus ik verwacht geen applaus van de supporters. Ik hoop dat ze mij niet uitjouwen, maar dat weet je nooit. Ik ben klaar voor wat er komt en we zullen zien hoe het gaat."

"Ik ben blij er terug te keren met fans in de tribunes want vorig jaar was het stadion leeg toen we tegen hen speelden."

Chelsea hield Real toen uit de finale en versloeg daarna ook Manchester City.



Courtois: "Ik blijf mijn Champions League-droom najagen". Thibaut Courtois heeft op zijn 29e al een flink gevulde prijzenkast, maar de Champions League won de doelman van Real Madrid nog niet. "De Champions League is de belangrijkste prijs in het clubvoetbal en die heb ik nog niet gewonnen. Het zou uiteraard heel speciaal zijn voor mij om die te winnen voor ik stop", vertelt hij op de website in een gesprek met de UEFA. "Ik heb nog tijd. Ik blijf mijn dromen najagen en de Champions League is er daar een van." .

"De Champions League is de belangrijkste prijs in het clubvoetbal en die heb ik nog niet gewonnen. Het zou uiteraard heel speciaal zijn voor mij om die te winnen voor ik stop", vertelt hij op de website in een gesprek met de UEFA.

"Ik heb nog tijd. Ik blijf mijn dromen najagen en de Champions League is er daar een van."

18:30 vooraf, 18 uur 30. Thibaut Courtois in het shirt van Chelsea.

Topaffiche met Belg(en). Chelsea en Real Madrid spelen de kraker in de kwartfinales van de Champions League. Chelsea is de titelverdediger, Real Madrid met 13 eindzeges de recordkampioen. Thibaut Courtois is een certitude in het doel van Real Madrid. Hij neemt het tegen zijn ex-ploeg op. Ook Eden Hazard beleefde hoogdagen bij Chelsea, maar hij herstelt nog van een ingreep aan zijn enkel. Bij de thuisploeg moet Romelu Lukaku wellicht weer op de bank beginnen. Onder coach Tuchel is de spits van de Rode Duivels zijn basisplaats kwijtgespeeld. .

Thibaut Courtois is een certitude in het doel van Real Madrid. Hij neemt het tegen zijn ex-ploeg op.

Ook Eden Hazard beleefde hoogdagen bij Chelsea, maar hij herstelt nog van een ingreep aan zijn enkel.

Bij de thuisploeg moet Romelu Lukaku wellicht weer op de bank beginnen. Onder coach Tuchel is de spits van de Rode Duivels zijn basisplaats kwijtgespeeld.

Opstelling Chelsea. Edouard Mendy, Andreas Christensen, Thiago Silva, Antonio Rüdiger, Reece James, N'Golo Kanté, Jorginho, Marcos Alonso, Mason Mount, Kai Havertz, Hakim Ziyech Opstelling Chelsea Edouard Mendy, Andreas Christensen, Thiago Silva, Antonio Rüdiger, Reece James, N'Golo Kanté, Jorginho, Marcos Alonso, Mason Mount, Kai Havertz, Hakim Ziyech

Opstelling Real Madrid. Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Ferland Mendy, Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, Marco Asensio, Karim Benzema, Vinícius Júnior Opstelling Real Madrid Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Ferland Mendy, Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, Marco Asensio, Karim Benzema, Vinícius Júnior