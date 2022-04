LIVE: Onvervalste kraker tussen Chelsea en Real Madrid, houdt Courtois zijn net schoon?

2' Antonio Rüdiger (Chelsea) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Casemiro (Real Madrid). eerste helft, minuut 2. Antonio Rüdiger (Chelsea) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Casemiro (Real Madrid).

1' eerste helft, minuut 1. Mount laat er geen gras over groeien en pakt meteen uit met een goede versnelling op rechts. Pulisic kan net niet bij zijn lage voorzet. . Mount laat er geen gras over groeien en pakt meteen uit met een goede versnelling op rechts. Pulisic kan net niet bij zijn lage voorzet.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Scheidsrechter Clément Turpin fluit de kraker tussen Chelsea en Real Madrid op gang. Wie weet de beste uitgangspositie te verwerven? . Aftrap Scheidsrechter Clément Turpin fluit de kraker tussen Chelsea en Real Madrid op gang. Wie weet de beste uitgangspositie te verwerven?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

Doet Benzema het opnieuw? Karim Benzema was in de 1/8e finale tegen PSG de grote held bij Real. Met zijn hattrick in het Estadio Bernabeu kegelde hij het Parijse sterrenensemble eigenhandig uit het kampioenenbal. De Franse topspits scoort de laatste weken aan de lopende band. Sinds de 1-0-nederlaag in de heenwedstrijd tegen PSG trof Benzema in elke wedstrijd die hij speelde raak. In de laatste 6 competitiewedstrijden scoorde hij 7 keer, waarvan wel 5 keer vanaf de penaltystip. Tijdens de pijnlijke 4-0-nederlaag tegen aartsrivaal Barcelona moest hij geblesseerd toekijken.



De Franse topspits scoort de laatste weken aan de lopende band. Sinds de 1-0-nederlaag in de heenwedstrijd tegen PSG trof Benzema in elke wedstrijd die hij speelde raak.



In de laatste 6 competitiewedstrijden scoorde hij 7 keer, waarvan wel 5 keer vanaf de penaltystip. Tijdens de pijnlijke 4-0-nederlaag tegen aartsrivaal Barcelona moest hij geblesseerd toekijken.

20:39 vooraf, 20 uur 39. Op één kaart van schorsing. Twee spelers moeten op hun hoede zijn voor een schorsing. Bij Real mist Militao de terugwedstrijd als hij geel pakt, hetzelfde geldt voor Loftus-Cheek bij Chelsea. . Op één kaart van schorsing Twee spelers moeten op hun hoede zijn voor een schorsing. Bij Real mist Militao de terugwedstrijd als hij geel pakt, hetzelfde geldt voor Loftus-Cheek bij Chelsea.

20:33 Kan deze man vanavond de nul houden bij zijn terugkeer op Stamford Bridge? vooraf, 20 uur 33. Kan deze man vanavond de nul houden bij zijn terugkeer op Stamford Bridge?

20:30 vooraf, 20 uur 30. Real op titelkoers. Real Madrid ligt nog steeds op koers voor een 35e landstitel. Met 2 penaltygoals loodste Karim Benzema Real afgelopen zaterdag voorbij Celta de Vigo. Real leidt na 30 speeldagen autoritair de dans in La Liga met 12 punten meer dan Barcelona, dat wel een wedstrijd minder gespeeld heeft. . Real op titelkoers Real Madrid ligt nog steeds op koers voor een 35e landstitel. Met 2 penaltygoals loodste Karim Benzema Real afgelopen zaterdag voorbij Celta de Vigo. Real leidt na 30 speeldagen autoritair de dans in La Liga met 12 punten meer dan Barcelona, dat wel een wedstrijd minder gespeeld heeft.

20:24 vooraf, 20 uur 24. Pijnlijk verlies voor Chelsea. Geen goede generale repetitie voor Chelsea afgelopen zaterdag. Op eigen veld ging het pijnlijk met 1-4 de boot in tegen middenmoter Brentford. Manchester City en Liverpool wonnen wél hun wedstrijden en daardoor is de kloof voor Chelsea nu al respectievelijk 14 en 13 punten. Het team van Thomas Tuchel heeft wel een wedstrijd minder gespeeld. . Pijnlijk verlies voor Chelsea Geen goede generale repetitie voor Chelsea afgelopen zaterdag. Op eigen veld ging het pijnlijk met 1-4 de boot in tegen middenmoter Brentford. Manchester City en Liverpool wonnen wél hun wedstrijden en daardoor is de kloof voor Chelsea nu al respectievelijk 14 en 13 punten. Het team van Thomas Tuchel heeft wel een wedstrijd minder gespeeld.

20:21 Wordt Kanté opnieuw de uitblinker bij Chelsea? vooraf, 20 uur 21. Wordt Kanté opnieuw de uitblinker bij Chelsea?

Trekt Real nu wel aan het langste eind? Vorig seizoen stonden Chelsea en Real Madrid ook al tegenover elkaar in de Champions League, toen in de halve finales. Thuis kwam Real niet verder dan een 1-1-gelijkspel. Pulisic opende op het kwartier de score in Bernabeu, maar Benzema bracht Real op het halfuur langszij. In de terugwedstrijd stelde Chelsea op eigen veld zijn finaleplaats veilig met een 2-0-overwinning. Werner brak de ban na een halfuur en Mount bezegelde het lot van Real kort voor het einde. Chelsea stoomde door en won uiteindelijk ook de finale tegen Manchester City.



In de terugwedstrijd stelde Chelsea op eigen veld zijn finaleplaats veilig met een 2-0-overwinning. Werner brak de ban na een halfuur en Mount bezegelde het lot van Real kort voor het einde. Chelsea stoomde door en won uiteindelijk ook de finale tegen Manchester City.

20:05 vooraf, 20 uur 05. Lukaku opnieuw op de bank bij Chelsea. Geen Lukaku in de basis bij Chelsea, dat mag intussen niet meer verbazen. In vergelijking met de competitiewedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Brentford verdwijnen Alonso, Ziyech, Werner en Loftus-Cheek uit de basis. Thomas Tuchel verkiest in hun plaats Christensen, James, Jorginho en Pulisic. . Lukaku opnieuw op de bank bij Chelsea Geen Lukaku in de basis bij Chelsea, dat mag intussen niet meer verbazen. In vergelijking met de competitiewedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Brentford verdwijnen Alonso, Ziyech, Werner en Loftus-Cheek uit de basis. Thomas Tuchel verkiest in hun plaats Christensen, James, Jorginho en Pulisic.

Real laat al twee uur voor de match in zijn kaarten kijken. Real Madrid heeft al twee uur voor de match zijn basiselftal bekendgemaakt, normaal gebeurt dat pas een uur voor de match. Misschien omdat er weinig verrassingen zijn in de ploeg waarmee Carlo Ancelotti wil starten. Achteraan start Real met zijn sterkste vier: Carvajal, Militao, Alaba en Mendy. Op het middenveld al helemaal geen verrassingen met Casemiro, Kroos en Modric. En voorin loopt naast Benzema en Vinicius ook Valverde. Al zou het kunnen dat de Uruguayaan meer op het middenveld te vinden zal zijn, om daar voor extra loopvermogen ze zorgen. Geen Eden Hazard bij de terugkeer naar Stamford Bridge. Hij liet een metalen plaatje wegnemen uit zijn voet en is een tijdje onbeschikbaar.



Op het middenveld al helemaal geen verrassingen met Casemiro, Kroos en Modric.



En voorin loopt naast Benzema en Vinicius ook Valverde. Al zou het kunnen dat de Uruguayaan meer op het middenveld te vinden zal zijn, om daar voor extra loopvermogen ze zorgen.



Geen Eden Hazard bij de terugkeer naar Stamford Bridge. Hij liet een metalen plaatje wegnemen uit zijn voet en is een tijdje onbeschikbaar.

Carlo Ancelotti reist spelersgroep Real Madrid achterna na negatieve coronatest. Carlo Ancelotti zal vanavond dan toch op de bank zitten op Stamford Bridge tijdens de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League tussen Chelsea en Real Madrid. De Italiaanse coach van Real leek het duel te moeten missen na een coronabesmetting, maar testte vanmorgen negatief en kon zo zijn spelersgroep achterna reizen. De 62-jarige Italiaan testte vorige week woensdag een eerste keer positief. Hij miste zo het competitieduel van zaterdag op het veld van Celta de Vigo (1-2). Zijn zoon Davide verving hem er als hoofdcoach. Ancelotti reisde dinsdag ook niet mee met de rest van de club naar Londen. Na een negatieve test vanmorgen stond het licht opnieuw op groen.

De Italiaanse coach van Real leek het duel te moeten missen na een coronabesmetting, maar testte vanmorgen negatief en kon zo zijn spelersgroep achterna reizen.

De 62-jarige Italiaan testte vorige week woensdag een eerste keer positief. Hij miste zo het competitieduel van zaterdag op het veld van Celta de Vigo (1-2). Zijn zoon Davide verving hem er als hoofdcoach.

Ancelotti reisde dinsdag ook niet mee met de rest van de club naar Londen. Na een negatieve test vanmorgen stond het licht opnieuw op groen.