Asensio moet bij Real plaatsmaken voor Valverde, Lukaku weer op de bank bij Chelsea

20:33 Kan deze man vanavond de nul houden bij zijn terugkeer op Stamford Bridge? vooraf, 20 uur 33. Kan deze man vanavond de nul houden bij zijn terugkeer op Stamford Bridge?

Real op titelkoers. Real Madrid ligt nog steeds op koers voor een 35e landstitel. Met 2 penaltygoals loodste Karim Benzema Real afgelopen zaterdag voorbij Celta de Vigo. Real leidt na 30 speeldagen autoritair de dans in La Liga met 12 punten meer dan Barcelona, dat wel een wedstrijd minder gespeeld heeft.

Pijnlijk verlies voor Chelsea. Geen goede generale repetitie voor Chelsea afgelopen zaterdag. Op eigen veld ging het pijnlijk met 1-4 de boot in tegen middenmoter Brentford. Manchester City en Liverpool wonnen wél hun wedstrijden en daardoor is de kloof voor Chelsea nu al respectievelijk 14 en 13 punten. Het team van Thomas Tuchel heeft wel een wedstrijd minder gespeeld.

20:21 Wordt Kanté opnieuw de uitblinker bij Chelsea? vooraf, 20 uur 21. Wordt Kanté opnieuw de uitblinker bij Chelsea?

Trekt Real nu wel aan het langste eind? Vorig seizoen stonden Chelsea en Real Madrid ook al tegenover elkaar in de Champions League, toen in de halve finales. Thuis kwam Real niet verder dan een 1-1-gelijkspel. Pulisic opende op het kwartier de score in Bernabeu, maar Benzema bracht Real op het halfuur langszij. In de terugwedstrijd stelde Chelsea op eigen veld zijn finaleplaats veilig met een 2-0-overwinning. Werner brak de ban na een halfuur en Mount bezegelde het lot van Real kort voor het einde. Chelsea stoomde door en won uiteindelijk ook de finale tegen Manchester City.



In de terugwedstrijd stelde Chelsea op eigen veld zijn finaleplaats veilig met een 2-0-overwinning. Werner brak de ban na een halfuur en Mount bezegelde het lot van Real kort voor het einde. Chelsea stoomde door en won uiteindelijk ook de finale tegen Manchester City.

Lukaku opnieuw op de bank bij Chelsea. Geen Lukaku in de basis bij Chelsea, dat mag intussen niet meer verbazen. In vergelijking met de competitiewedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Brentford verdwijnen Alonso, Ziyech, Werner en Loftus-Cheek uit de basis. Thomas Tuchel verkiest in hun plaats Christensen, James, Jorginho en Pulisic.

Real laat al twee uur voor de match in zijn kaarten kijken. Real Madrid heeft al twee uur voor de match zijn basiselftal bekendgemaakt, normaal gebeurt dat pas een uur voor de match. Misschien omdat er weinig verrassingen zijn in de ploeg waarmee Carlo Ancelotti wil starten. Achteraan start Real met zijn sterkste vier: Carvajal, Militao, Alaba en Mendy. Op het middenveld al helemaal geen verrassingen met Casemiro, Kroos en Modric. En voorin loopt naast Benzema en Vinicius ook Valverde. Al zou het kunnen dat de Uruguayaan meer op het middenveld te vinden zal zijn, om daar voor extra loopvermogen ze zorgen. Geen Eden Hazard bij de terugkeer naar Stamford Bridge. Hij liet een metalen plaatje wegnemen uit zijn voet en is een tijdje onbeschikbaar.



Op het middenveld al helemaal geen verrassingen met Casemiro, Kroos en Modric.



En voorin loopt naast Benzema en Vinicius ook Valverde. Al zou het kunnen dat de Uruguayaan meer op het middenveld te vinden zal zijn, om daar voor extra loopvermogen ze zorgen.



Geen Eden Hazard bij de terugkeer naar Stamford Bridge. Hij liet een metalen plaatje wegnemen uit zijn voet en is een tijdje onbeschikbaar.

Carlo Ancelotti reist spelersgroep Real Madrid achterna na negatieve coronatest. Carlo Ancelotti zal vanavond dan toch op de bank zitten op Stamford Bridge tijdens de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League tussen Chelsea en Real Madrid. De Italiaanse coach van Real leek het duel te moeten missen na een coronabesmetting, maar testte vanmorgen negatief en kon zo zijn spelersgroep achterna reizen. De 62-jarige Italiaan testte vorige week woensdag een eerste keer positief. Hij miste zo het competitieduel van zaterdag op het veld van Celta de Vigo (1-2). Zijn zoon Davide verving hem er als hoofdcoach. Ancelotti reisde dinsdag ook niet mee met de rest van de club naar Londen. Na een negatieve test vanmorgen stond het licht opnieuw op groen.

De Italiaanse coach van Real leek het duel te moeten missen na een coronabesmetting, maar testte vanmorgen negatief en kon zo zijn spelersgroep achterna reizen.

De 62-jarige Italiaan testte vorige week woensdag een eerste keer positief. Hij miste zo het competitieduel van zaterdag op het veld van Celta de Vigo (1-2). Zijn zoon Davide verving hem er als hoofdcoach.

Ancelotti reisde dinsdag ook niet mee met de rest van de club naar Londen. Na een negatieve test vanmorgen stond het licht opnieuw op groen.



"Hopelijk een blije terugkeer". Thibaut Courtois speelde tussen 2014 en 2018 voor Chelsea. "Ik hoop dat het een blije terugkeer wordt naar Stamford Bridge", zegt de nationale doelman. "Nu zijn we rivalen. Zij zullen willen winnen en hetzelfde geldt voor mij, dus ik verwacht geen applaus van de supporters. Ik hoop dat ze mij niet uitjouwen, maar dat weet je nooit. Ik ben klaar voor wat er komt en we zullen zien hoe het gaat." "Ik ben blij er terug te keren met fans in de tribunes want vorig jaar was het stadion leeg toen we tegen hen speelden." Chelsea hield Real toen uit de finale en versloeg daarna ook Manchester City.

"Nu zijn we rivalen. Zij zullen willen winnen en hetzelfde geldt voor mij, dus ik verwacht geen applaus van de supporters. Ik hoop dat ze mij niet uitjouwen, maar dat weet je nooit. Ik ben klaar voor wat er komt en we zullen zien hoe het gaat."

"Ik ben blij er terug te keren met fans in de tribunes want vorig jaar was het stadion leeg toen we tegen hen speelden."

Chelsea hield Real toen uit de finale en versloeg daarna ook Manchester City.



vooraf, 18 uur 37. Ik verwacht geen applaus van de supporters. Ik hoop dat ze mij niet uitjouwen. Thibaut Courtois.

Courtois: "Ik blijf mijn Champions League-droom najagen". Thibaut Courtois heeft op zijn 29e al een flink gevulde prijzenkast, maar de Champions League won de doelman van Real Madrid nog niet. "De Champions League is de belangrijkste prijs in het clubvoetbal en die heb ik nog niet gewonnen. Het zou uiteraard heel speciaal zijn voor mij om die te winnen voor ik stop", vertelt hij op de website in een gesprek met de UEFA. "Ik heb nog tijd. Ik blijf mijn dromen najagen en de Champions League is er daar een van."

"De Champions League is de belangrijkste prijs in het clubvoetbal en die heb ik nog niet gewonnen. Het zou uiteraard heel speciaal zijn voor mij om die te winnen voor ik stop", vertelt hij op de website in een gesprek met de UEFA.

"Ik heb nog tijd. Ik blijf mijn dromen najagen en de Champions League is er daar een van."

18:30 vooraf, 18 uur 30. Thibaut Courtois in het shirt van Chelsea.

Topaffiche met Belg(en). Chelsea en Real Madrid spelen de kraker in de kwartfinales van de Champions League. Chelsea is de titelverdediger, Real Madrid met 13 eindzeges de recordkampioen. Thibaut Courtois is een certitude in het doel van Real Madrid. Hij neemt het tegen zijn ex-ploeg op. Ook Eden Hazard beleefde hoogdagen bij Chelsea, maar hij herstelt nog van een ingreep aan zijn enkel. Bij de thuisploeg moet Romelu Lukaku wellicht weer op de bank beginnen. Onder coach Tuchel is de spits van de Rode Duivels zijn basisplaats kwijtgespeeld.

Thibaut Courtois is een certitude in het doel van Real Madrid. Hij neemt het tegen zijn ex-ploeg op.

Ook Eden Hazard beleefde hoogdagen bij Chelsea, maar hij herstelt nog van een ingreep aan zijn enkel.

Bij de thuisploeg moet Romelu Lukaku wellicht weer op de bank beginnen. Onder coach Tuchel is de spits van de Rode Duivels zijn basisplaats kwijtgespeeld.

Opstelling Chelsea. Edouard Mendy, Andreas Christensen, Thiago Silva, Antonio Rüdiger, Reece James, N'Golo Kanté, Jorginho, César Azpilicueta, Christian Pulisic, Kai Havertz, Mason Mount

Opstelling Real Madrid. Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Ferland Mendy, Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, Federico Valverde, Karim Benzema, Vinícius Júnior