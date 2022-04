Strijdvaardig Benfica: "Onze kansen tegen Liverpool? Fiftyfifty"

19:28

vooraf, 19 uur 28. Benfica-coach: "Zullen op heel hoog niveau moeten spelen". Benfica bereikte de kwartfinales nadat het een hold-up had gepleegd tegen Ajax, Liverpool knikkerde Inter uit de Champions League. "We moeten toegeven dat Liverpool een geweldig collectief is met ook veel individueel klasse", zegt Benfica-coach Verissimo. "Daardoor zullen we in beide wedstrijden op een heel hoog niveau moeten spelen." "Zoals elk team heeft Liverpool ook zijn zwaktes en daar moeten we voordeel uit halen." .