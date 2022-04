LIVE: Mané kan de 0-2 vlotjes binnenleggen, Benfica wordt weggespeeld

Fase per fase

Fase per fase

21:46 rust, 21 uur 46. Rust. Daar weerklinkt het rustsignaal. Het werd een eerste helft met weinig kansen voor Benfica. Konaté maakte al vrij snel de openingstreffer en Mané verdubbelde nadien de score. Liverpool is gewoonweg enkele klassen te sterk voor de thuisploeg.

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

44' eerste helft, minuut 44. Bijna 0-3. Luis Diaz trapt hard op doel. Het schot zoeft maar net naast de kooi.

38' eerste helft, minuut 38. Eerste schot tussen palen. Het eerste schot tussen de palen is een feit voor Benfica. Everton mikt na 37 minuten de bal een eerste keer tussen de palen, maar Alisson wordt niet in de problemen gebracht.

34' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 34 door Sadio Mané van Liverpool. 0, 2. goal Benfica Liverpool rust 0 2

34' eerste helft, minuut 34. Daar is de 0-2! Wat een actie! De bal vertrekt vanuit het middenveld. Luis Diaz controleert de verre pass en kopt de bal verder naar Mané, die het leer vlotjes kan binnenleggen. Is het nu al over en out voor Benfica?

24' eerste helft, minuut 24. Eerste kans Benfica. Everton wil voor eigen succes gaan. Hij zet niet voor en trapt in het zijnet. Zijn schot is te slap om doelman Alisson in de problemen te brengen. De kansen tussen de palen zijn tot dusver wel voor de bezoekers.

22' eerste helft, minuut 22. Bijna 70% balbezit. In de eerst 20 minuten heeft Liverpool 69% procent balbezit. Benfica komt er niet aan te pas. De thuisploeg heeft nog geen enkele kans gehad.

17' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 17 door Ibrahima Konaté van Liverpool. 0, 1. goal Benfica Liverpool rust 0 1

16' eerste helft, minuut 16. Konaté brengt Liverpool op voorsprong. Daar is de 0-1! Konaté doet het voor Liverpool! Hij kopt de bal in de rechterbovenhoek. Odysseas is kansloos.



15' eerste helft, minuut 15. Gevaarlijk Liverpool. Liverpool lanceert de ene aanval na de andere. Vertonghen en co hebben hun handen vol.

15' eerste helft, minuut 15. Opnieuw Salah. Hoekschop voor Liverpool. Mané speelt Salah met een fenomenaal hakje vrij. De Egyptenaar kan het niet afmaken, hij wordt afgestopt door Otamendia.

7' eerste helft, minuut 7. Bijna Salah. Luis Diaz speelt de bal van de buitenkant centraal door. Mané kan niet bij de bal, net zoals Salah.

3' eerste helft, minuut 3. Keita kopt over. Keita tekent voor de eerste kans van de partij. Hij kopt een voorzet van Robertson over de kooi van Alisson.



1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen