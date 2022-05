Villarreal mét Gerard Moreno maar zonder Danjuma, Klopp verkiest Diogo Jota boven Diaz

clock 20:36 vooraf, 20 uur 36. Klopp in halve finales: garantie op succes. Jürgen Klopp stond als trainer al vier keer in de halve finales van een Europese competitie (1 keer met Borussia Dortmund, 3 keer met Liverpool) en stootte even vaak door naar de finale. Nog een opvallende trend: telkens won zijn team toen de thuiswedstrijd en verloor het de uitwedstrijd. . Klopp in halve finales: garantie op succes Jürgen Klopp stond als trainer al vier keer in de halve finales van een Europese competitie (1 keer met Borussia Dortmund, 3 keer met Liverpool) en stootte even vaak door naar de finale. Nog een opvallende trend: telkens won zijn team toen de thuiswedstrijd en verloor het de uitwedstrijd.

clock 20:32 En of het belangrijk is voor Villarreal dat Gerard Moreno weer fit is. vooraf, 20 uur 32. En of het belangrijk is voor Villarreal dat Gerard Moreno weer fit is

clock 20:32 vooraf, 20 uur 32. Volgend seizoen geen Europees voetbal? Villarreal heeft geen geweldige week achter de rug. Na de nederlaag tegen Liverpool in de Champions League ging het afgelopen zaterdag ook in eigen land onderuit. Op bezoek bij staartploeg Alaves liep het tegen een verrassende 2-1-nederlaag aan. Na 34 speeldagen staat Villarreal pas 7e in La Liga en grijpt het dus naast een Europees ticket. . Volgend seizoen geen Europees voetbal? Villarreal heeft geen geweldige week achter de rug. Na de nederlaag tegen Liverpool in de Champions League ging het afgelopen zaterdag ook in eigen land onderuit. Op bezoek bij staartploeg Alaves liep het tegen een verrassende 2-1-nederlaag aan. Na 34 speeldagen staat Villarreal pas 7e in La Liga en grijpt het dus naast een Europees ticket.

clock 20:28 Villarreal zal zichzelf moeten overtreffen om de finale alsnog te halen. De Spaanse club verloor nog nooit een thuiswedstrijd in de knockout-fase van de Champions League, maar slaagde er in geen enkele van die wedstrijden in om meer dan 1 keer scoren. vooraf, 20 uur 28. Villarreal zal zichzelf moeten overtreffen om de finale alsnog te halen. De Spaanse club verloor nog nooit een thuiswedstrijd in de knockout-fase van de Champions League, maar slaagde er in geen enkele van die wedstrijden in om meer dan 1 keer scoren.

clock 20:22 vooraf, 20 uur 22. Liverpool droomt van quadruple. In eigen land zit Liverpool nog steeds in een razend spannende titelstrijd met Manchester City. Het team van Jürgen Klopp omzeilde afgelopen zaterdag de lastige klip bij ploeg in vorm Newcastle, Keita zorgde voor een 0-1-zege. Met nog 4 speeldagen te gaan volgt Liverpool op amper één punt van Manchester City, dat zelf ook de volle buit pakte bij Leeds. Liverpool blijft zo in de running voor een onwaarschijnlijke quadruple. Het heeft dit seizoen de Carabao Cup al op zak en speelt volgende week zaterdag de FA Cup-finale tegen Chelsea. Ook een nieuwe triomf in de Champions League behoort nog steeds tot de mogelijkheden. . Liverpool droomt van quadruple In eigen land zit Liverpool nog steeds in een razend spannende titelstrijd met Manchester City. Het team van Jürgen Klopp omzeilde afgelopen zaterdag de lastige klip bij ploeg in vorm Newcastle, Keita zorgde voor een 0-1-zege. Met nog 4 speeldagen te gaan volgt Liverpool op amper één punt van Manchester City, dat zelf ook de volle buit pakte bij Leeds.

clock 20:22 De Villarreal-supporters geloven nog in een stunt. vooraf, 20 uur 22. De Villarreal-supporters geloven nog in een stunt

clock 20:10 vooraf, 20 uur 10. Liverpool start met Keïta en Diogo Jota. Jürgen Klopp gunde afgelopen zaterdag enkele sterkhouders wat rust tegen Newcastle. Zo begonnen Alexander-Arnold, Fabinho, Salah, Thiago en Konaté - afgelopen woensdag allen nog in de basis tegen Villarreal - op de bank. Vanavond staat dat kwintet gewoon weer aan de aftrap. In vergelijking met de heenwedstrijd voert Klopp twee wissels door: Keïta en Diogo Jota krijgen de voorkeur op Henderson en Luis Díaz. Origi begint op de bank. . Liverpool start met Keïta en Diogo Jota Jürgen Klopp gunde afgelopen zaterdag enkele sterkhouders wat rust tegen Newcastle. Zo begonnen Alexander-Arnold, Fabinho, Salah, Thiago en Konaté - afgelopen woensdag allen nog in de basis tegen Villarreal - op de bank.



clock 20:04 vooraf, 20 uur 04. Villarreal mét Moreno, maar zonder Danjuma. In de heenwedstrijd moest Villarreal het doen zonder de geblesseerde sterkhouder Gerard Moreno, maar de Spaanse aanvaller raakte wel tijdig fit voor de terugwedstrijd en staat in de basis. Ook rond Albiol en Coquelin waren er twijfels, maar ook zij komen aan de aftrap. Villarreal moet het vanavond wel stellen zonder Danjuma. Hij kijkt vanavond geblesseerd toe. . Villarreal mét Moreno, maar zonder Danjuma In de heenwedstrijd moest Villarreal het doen zonder de geblesseerde sterkhouder Gerard Moreno, maar de Spaanse aanvaller raakte wel tijdig fit voor de terugwedstrijd en staat in de basis. Ook rond Albiol en Coquelin waren er twijfels, maar ook zij komen aan de aftrap. Villarreal moet het vanavond wel stellen zonder Danjuma. Hij kijkt vanavond geblesseerd toe.

clock 17:24 vooraf, 17 uur 24. We zullen op ons best moeten zijn. Dat is maar normaal ook, want het is de op een na belangrijkste wedstrijd die je kan spelen. Jürgen Klopp. We zullen op ons best moeten zijn. Dat is maar normaal ook, want het is de op een na belangrijkste wedstrijd die je kan spelen. Jürgen Klopp

clock 17:21 vooraf, 17 uur 21. Klopp is op zijn hoede: "Villarreal zal er alles aan doen". Met een droge 2-0 zege in de heenwedstrijd van de halve finales tegen Villarreal, nam Liverpool vorige week al een stevige optie op de finale in de Champions League. Maar Villarreal is een reuzendoder en kwam dit seizoen al meermaals vanuit een verloren positie terug. "Ik weet dat zij er alles aan zullen doen. We verwachten dan ook niet dat het een makkelijke wedstrijd zal worden. Want het zal geen makkelijke wedstrijd worden", vertelde Liverpool-coach Jürgen Klopp maandag tijdens het persmoment. "Wij weten dat ze tot veel meer in staat zijn, dan ze in de heenwedstrijd hebben laten zien. Dat wordt interessant." Liverpool kan ook vertrouwen tanken uit een straffe statistiek: het won dit seizoen al zijn uitwedstrijden in de CL. "We passen ons nooit aan en spelen zoals we altijd doen en dat zal dinsdag ook weer zo zijn. We moeten klaar zijn om af te zien en er zullen zeker momenten zijn waarin we achteruit geduwd worden. We zullen op ons best moeten zijn om door te gaan. En dat is maar normaal ook, want het is nu eenmaal de halve finale van de Champions League, de op een na belangrijkste wedstrijd die je kan spelen." . Klopp is op zijn hoede: "Villarreal zal er alles aan doen" Met een droge 2-0 zege in de heenwedstrijd van de halve finales tegen Villarreal, nam Liverpool vorige week al een stevige optie op de finale in de Champions League. Maar Villarreal is een reuzendoder en kwam dit seizoen al meermaals vanuit een verloren positie terug. "Ik weet dat zij er alles aan zullen doen. We verwachten dan ook niet dat het een makkelijke wedstrijd zal worden. Want het zal geen makkelijke wedstrijd worden", vertelde Liverpool-coach Jürgen Klopp maandag tijdens het persmoment. "Wij weten dat ze tot veel meer in staat zijn, dan ze in de heenwedstrijd hebben laten zien. Dat wordt interessant." Liverpool kan ook vertrouwen tanken uit een straffe statistiek: het won dit seizoen al zijn uitwedstrijden in de CL. "We passen ons nooit aan en spelen zoals we altijd doen en dat zal dinsdag ook weer zo zijn. We moeten klaar zijn om af te zien en er zullen zeker momenten zijn waarin we achteruit geduwd worden. We zullen op ons best moeten zijn om door te gaan. En dat is maar normaal ook, want het is nu eenmaal de halve finale van de Champions League, de op een na belangrijkste wedstrijd die je kan spelen."

clock 15:57 vooraf, 15 uur 57. Emery blijft strijdvaardig. Om verlengingen af te dwingen, moet Villarreal met twee doelpunten verschil winnen. En dat terwijl Liverpool dit seizoen nog niet verloor met meer dan één doelpunt verschil. "Over die statistiek wou ik het liever niet hebben", lachte Unai Emery. "Ze spelen met waanzinnig veel vertrouwen. Het is de beste ploeg ter wereld. En om ze te kloppen, moet je uitblinken. Daarvoor hebben we de perfecte wedstrijd nodig. Zo simpel is het. En we moeten hun zwakke plekken vinden. Meer dan hun eerdere tegenstanders tot nu toe gedaan hebben." "Maar het iseen historisch moment voor onze ploeg. Vorig jaar met de eindwinst in de Europa League, dit jaar onze prestaties in de Champions League... Dat is om fier op te zijn. Dinsdag spelen we echter niet voor de eer, maar wel om ons te plaatsen voor de finale." . Emery blijft strijdvaardig Om verlengingen af te dwingen, moet Villarreal met twee doelpunten verschil winnen. En dat terwijl Liverpool dit seizoen nog niet verloor met meer dan één doelpunt verschil. "Over die statistiek wou ik het liever niet hebben", lachte Unai Emery. "Ze spelen met waanzinnig veel vertrouwen. Het is de beste ploeg ter wereld. En om ze te kloppen, moet je uitblinken. Daarvoor hebben we de perfecte wedstrijd nodig. Zo simpel is het. En we moeten hun zwakke plekken vinden. Meer dan hun eerdere tegenstanders tot nu toe gedaan hebben."

"Maar het iseen historisch moment voor onze ploeg. Vorig jaar met de eindwinst in de Europa League, dit jaar onze prestaties in de Champions League... Dat is om fier op te zijn. Dinsdag spelen we echter niet voor de eer, maar wel om ons te plaatsen voor de finale."

clock 15:56 vooraf, 15 uur 56. We hebben de perfecte match nodig tegen Liverpool, momenteel de beste ploeg ter wereld. Unai Emery, coach Villarreal. We hebben de perfecte match nodig tegen Liverpool, momenteel de beste ploeg ter wereld. Unai Emery, coach Villarreal

clock 15:56 vooraf, 15 uur 56. Danjuma is twijfelachtig. Bij Villarreal is sterspeler Arnaut Danjuma twijfelachtig voor de return in de halve finales van de Champions League. De Nederlandse international en ex-Club Brugge-speler was er afgelopen weekend ook al niet bij in het competitieduel tegen Alavés. De winger is dit seizoen met 16 doelpunten en 4 assists al vaak beslissend geweest voor Villarreal. "Arnaut heeft nog last en trainde maandag niet mee met de groep. Het wordt dus afwachten", aldus coach Unai Emery. . Danjuma is twijfelachtig Bij Villarreal is sterspeler Arnaut Danjuma twijfelachtig voor de return in de halve finales van de Champions League. De Nederlandse international en ex-Club Brugge-speler was er afgelopen weekend ook al niet bij in het competitieduel tegen Alavés. De winger is dit seizoen met 16 doelpunten en 4 assists al vaak beslissend geweest voor Villarreal. "Arnaut heeft nog last en trainde maandag niet mee met de groep. Het wordt dus afwachten", aldus coach Unai Emery.



clock Opstelling Villarreal CF. Gerónimo Rulli, Juan Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres, Pervis Estupiñán, Giovani Lo Celso, Daniel Parejo, Étienne Capoue, Francis Coquelin, Gerard Moreno, Boulaye Dia Opstelling Villarreal CF Gerónimo Rulli, Juan Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres, Pervis Estupiñán, Giovani Lo Celso, Daniel Parejo, Étienne Capoue, Francis Coquelin, Gerard Moreno, Boulaye Dia

clock Opstelling Liverpool. Alisson, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Naby Keïta, Fabinho, Thiago, Mohamed Salah, Sadio Mané, Diogo Jota Opstelling Liverpool Alisson, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Naby Keïta, Fabinho, Thiago, Mohamed Salah, Sadio Mané, Diogo Jota