Villarreal flirt even met nieuwe stunt, maar Liverpool speelt finale van de Champions League

Sensatie in La Ceramica

Nóg eens stunten in de Champions League? Weinigen die daar nog in geloofden voor Villarreal na de kansloze 2-0-nederlaag in Liverpool. Toch was dat exact wat de Spaanse revelatie deed in een zinderende eerste helft.



Na nog geen drie minuten klom Villarreal al op voorsprong. Op een voorzet van Estupinan, vorige week nog de pineut met een owngoal, legde Capoue de bal prima klaar voor Dia en die trof van dichtbij simpel raak. La Ceramica daverde op zijn grondvesten.



Villarreal boude gretig voort op die droomstart, een slordig Liverpool had geen antwoord op het enthousiaste spel van de Spaanse revelatie. De doorgebroken Lo Celso leek kort voor de rust op weg naar de 2-0, maar dat was buiten Alisson gerekend. De doelman gooide zich voor de bal, Villarreal claimde tevergeefs een penalty.



Enkele minuten later kwam de extase er dan toch voor de thuissupporters. Capoue zorgde opnieuw voor de assist met een gemeten voorzet en Coquelin kopte de bal onhoudbaar in doel. Sensatie in La Ceramica, de achterstand op Liverpool was plots helemaal weggeveegd.