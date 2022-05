Villarreal blijft strijdvaardig: "We spelen niet voor de eer, wel voor de finale"

15:57

vooraf, 15 uur 57. Emery blijft strijdvaardig. Om verlengingen af te dwingen, moet Villarreal met twee doelpunten verschil winnen. En dat terwijl Liverpool dit seizoen nog niet verloor met meer dan één doelpunt verschil. "Over die statistiek wou ik het liever niet hebben", lachte Unai Emery. "Ze spelen met waanzinnig veel vertrouwen. Het is de beste ploeg ter wereld. En om ze te kloppen, moet je uitblinken. Daarvoor hebben we de perfecte wedstrijd nodig. Zo simpel is het. En we moeten hun zwakke plekken vinden. Meer dan hun eerdere tegenstanders tot nu toe gedaan hebben." "Maar het iseen historisch moment voor onze ploeg. Vorig jaar met de eindwinst in de Europa League, dit jaar onze prestaties in de Champions League... Dat is om fier op te zijn. Dinsdag spelen we echter niet voor de eer, maar wel om ons te plaatsen voor de finale." .