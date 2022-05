LIVE: Sensatie in de maak? Villarreal maakt nog voor de rust zijn achterstand tegen Liverpool goed

clock 52' tweede helft, minuut 52. Alexander-Arnold moet incasseren. Toch wel meteen een ander spelbeeld, Liverpool neemt het commando. Alexander-Arnold wordt na een voorzet stevig aangepakt in de zestien, maar de charge van Estupinan blijft onbestraft. Hier mogen ze toch niet mopperen bij Villarreal. . Alexander-Arnold moet incasseren Toch wel meteen een ander spelbeeld, Liverpool neemt het commando. Alexander-Arnold wordt na een voorzet stevig aangepakt in de zestien, maar de charge van Estupinan blijft onbestraft. Hier mogen ze toch niet mopperen bij Villarreal.

clock 49' tweede helft, minuut 49. Liverpool komt een eerste keer piepen met een vrije trap van Alexander-Arnold. De bal valt voor de voeten van Mané, maar die is te verrast om goed af te werken. Zijn poging gaat naast. . Liverpool komt een eerste keer piepen met een vrije trap van Alexander-Arnold. De bal valt voor de voeten van Mané, maar die is te verrast om goed af te werken. Zijn poging gaat naast.

clock 46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. Jürgen Klopp grijpt in bij de start van de tweede helft. Luis Diaz komt in de ploeg voor Diogo Jota. Kan hij Liverpool naar de finale loodsen? . 2e helft Jürgen Klopp grijpt in bij de start van de tweede helft. Luis Diaz komt in de ploeg voor Diogo Jota. Kan hij Liverpool naar de finale loodsen?

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 21:47 rust, 21 uur 47. Vervanging bij Liverpool, Luis Díaz erin, Diogo Jota eruit wissel substitution out Diogo Jota substitution in Luis Díaz

clock 45+3' eerste helft, minuut 48. Rust. Het sprookje van Villarreal in de Champions League blijft voorlopig duren. Met een ijzersterke eerste helft gekruid met goals van Dia en Coquelin heeft de Spaanse revelatie zijn achterstand op Liverpool nu al helemaal uitgeveegd. . Rust Het sprookje van Villarreal in de Champions League blijft voorlopig duren. Met een ijzersterke eerste helft gekruid met goals van Dia en Coquelin heeft de Spaanse revelatie zijn achterstand op Liverpool nu al helemaal uitgeveegd.

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

clock 45' 2 minuten extra. Kan Liverpool zich nog voor de rust in de wedstrijd knokken? Of moet Klopp straks een stevige peptalk houden in de kleedkamer? . eerste helft, minuut 45. extra time 2 minuten extra Kan Liverpool zich nog voor de rust in de wedstrijd knokken? Of moet Klopp straks een stevige peptalk houden in de kleedkamer?

clock 45' eerste helft, minuut 45.

clock 42' eerste helft, minuut 42.

clock 41' eerste helft, minuut 41. Coquelin doet het voor Villarreal! La Ceramica barst uit zijn voegen! Kort voor de rust maakt Coquelin er 2-0 van, alles te herdoen! Capoue zorgt opnieuw voor de assist. Hij schildert de bal perfect op het hoofd van Coquelin en die maakt het feilloos af. . Coquelin doet het voor Villarreal! La Ceramica barst uit zijn voegen! Kort voor de rust maakt Coquelin er 2-0 van, alles te herdoen! Capoue zorgt opnieuw voor de assist. Hij schildert de bal perfect op het hoofd van Coquelin en die maakt het feilloos af.

clock 41' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 41 door Francis Coquelin van Villarreal CF. 2, 0. goal Villarreal CF Liverpool 53' 2 0

clock 38' Alisson voorkomt erger voor Liverpool. Plots een prangende fase voor de neus van Alisson. Op aangeven van Gerard Moreno komt Lo Celso oog in oog met de doelman, maar die gooit zich op de bal. Lo Celso gaat onderuit en bij Villarreal willen ze een penalty, maar Makkelie gaat er niet op in. . eerste helft, minuut 38. crucial save Alisson voorkomt erger voor Liverpool Plots een prangende fase voor de neus van Alisson. Op aangeven van Gerard Moreno komt Lo Celso oog in oog met de doelman, maar die gooit zich op de bal. Lo Celso gaat onderuit en bij Villarreal willen ze een penalty, maar Makkelie gaat er niet op in.

clock 37' eerste helft, minuut 37.

clock 32' eerste helft, minuut 32. Zinderende sfeer in La Ceramica. Zorgelijke blik bij Jürgen Klopp, want zijn Liverpool slaagt er maar niet in om doelgevaar te creëren. Van het dominante spel in de heenwedstrijd is vanavond nog niks te zien. De thuissupporters zorgen intussen voor een zinderende sfeer in La Ceramica. Zij geloven nog volop in de kansen van Villarreal. . Zinderende sfeer in La Ceramica Zorgelijke blik bij Jürgen Klopp, want zijn Liverpool slaagt er maar niet in om doelgevaar te creëren. Van het dominante spel in de heenwedstrijd is vanavond nog niks te zien. De thuissupporters zorgen intussen voor een zinderende sfeer in La Ceramica. Zij geloven nog volop in de kansen van Villarreal.

clock 28' eerste helft, minuut 28. Na het enthousiaste begin van Villarreal lijkt Liverpool nu toch wat beter in de wedstrijd te komen. De wedstrijd is wat meer in evenwicht, al blijft Villarreal een enorme gretigheid uitstralen. . Na het enthousiaste begin van Villarreal lijkt Liverpool nu toch wat beter in de wedstrijd te komen. De wedstrijd is wat meer in evenwicht, al blijft Villarreal een enorme gretigheid uitstralen.

clock 25' eerste helft, minuut 25. Albiol is de redder voor Villarreal. Dan toch eens een prik van Liverpool met een snelle omschakeling. Jota kan centraal op Rulli afgaan, maar Albiol komt nog terug en verhindert een doelpoging. Salah tikt de bal vervolgens uit de handen van Rulli en mikt voorlangs, maar Makkelie fluit terecht voor een overtreding op de doelman. . Albiol is de redder voor Villarreal Dan toch eens een prik van Liverpool met een snelle omschakeling. Jota kan centraal op Rulli afgaan, maar Albiol komt nog terug en verhindert een doelpoging. Salah tikt de bal vervolgens uit de handen van Rulli en mikt voorlangs, maar Makkelie fluit terecht voor een overtreding op de doelman.

clock 23' eerste helft, minuut 23.

clock 20' Op één na snelste goal. De treffer van Boulaye Dia is de op één na snelste goal ooit in de halve finales van de Champions League. Het snelste doelpunt viel vorige week in Manchester, toen Kevin De Bruyne na amper 93 seconden de score opende voor City tegen Real Madrid. . eerste helft, minuut 20. statistics Op één na snelste goal De treffer van Boulaye Dia is de op één na snelste goal ooit in de halve finales van de Champions League. Het snelste doelpunt viel vorige week in Manchester, toen Kevin De Bruyne na amper 93 seconden de score opende voor City tegen Real Madrid.