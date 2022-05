LIVE: Vinicius laat meteen na rust de openingstreffer liggen voor Real

clock 57' tweede helft, minuut 57. City heeft zijn schaapjes nog niet op het droge, zoveel is duidelijk. Real is met veel lef aan de tweede helft begonnen en gaat nadrukkelijk op zoek naar de 1-0. . City heeft zijn schaapjes nog niet op het droge, zoveel is duidelijk. Real is met veel lef aan de tweede helft begonnen en gaat nadrukkelijk op zoek naar de 1-0.

clock 55' tweede helft, minuut 55.

clock 53' tweede helft, minuut 53. Ederson grabbelt naar de bal. Paniek in de zestien van City bij een schot van Modric. Dat komt er na een matige aanname niet helemaal uit en wordt afgeblokt, maar Ederson slaagt er gehinderd door zijn eigen verdedigers niet in om de bal te plukken. Uiteindelijk krijgen ze de bal toch weg bij City. . Ederson grabbelt naar de bal Paniek in de zestien van City bij een schot van Modric. Dat komt er na een matige aanname niet helemaal uit en wordt afgeblokt, maar Ederson slaagt er gehinderd door zijn eigen verdedigers niet in om de bal te plukken. Uiteindelijk krijgen ze de bal toch weg bij City.

clock 50' tweede helft, minuut 50. Jesus kan Courtois niet verontrusten. Ook City laat zich een eerste keer zien, al is het een pak minder dreigend dan Vinicius zojuist. Jesus maakt de actie op links en probeert het vanuit een scherpe hoek. Geen probleem voor Courtois. . Jesus kan Courtois niet verontrusten Ook City laat zich een eerste keer zien, al is het een pak minder dreigend dan Vinicius zojuist. Jesus maakt de actie op links en probeert het vanuit een scherpe hoek. Geen probleem voor Courtois.

clock 47' tweede helft, minuut 47. Vinicius laat de 1-0 liggen! Olalala, wat een kans meteen voor Real. Bij City zijn ze nog niet goed wakker wanneer de thuisploeg aftrapt. Carvajal wordt op rechts gelanceerd en die slingert de bal laag voor doel. Aan de tweede paal krijgt Vinicius een uitgelezen kans om de score te openen, maar hij laat ze liggen. . Vinicius laat de 1-0 liggen! Olalala, wat een kans meteen voor Real. Bij City zijn ze nog niet goed wakker wanneer de thuisploeg aftrapt. Carvajal wordt op rechts gelanceerd en die slingert de bal laag voor doel. Aan de tweede paal krijgt Vinicius een uitgelezen kans om de score te openen, maar hij laat ze liggen.

clock 46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. Scheidsrechter Orsato fluit de tweede helft op gang. Manchester City ligt nog steeds op koers voor de finale. Blijft dat zo? . 2e helft Scheidsrechter Orsato fluit de tweede helft op gang. Manchester City ligt nog steeds op koers voor de finale. Blijft dat zo?

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. In de spectaculaire heenwedstrijd hadden we aan de rust al drie goals gezien. Zo'n vaart loopt het vanavond niet, we gaan na een flauwe eerste helft rusten met 0-0. De beste kansen waren voor Manchester City. Courtois hield Bernardo Silva van de 0-1 met een prima redding en moest ook aan de bak op een schot van Foden. . Rust In de spectaculaire heenwedstrijd hadden we aan de rust al drie goals gezien. Zo'n vaart loopt het vanavond niet, we gaan na een flauwe eerste helft rusten met 0-0. De beste kansen waren voor Manchester City. Courtois hield Bernardo Silva van de 0-1 met een prima redding en moest ook aan de bak op een schot van Foden.

clock 45+1' 2 minuten extra. We krijgen nog een kort verlengstuk, ondanks toch enkele spelonderbrekingen. Zit het venijn in de staart? . eerste helft, minuut 46. extra time 2 minuten extra We krijgen nog een kort verlengstuk, ondanks toch enkele spelonderbrekingen. Zit het venijn in de staart?

clock 43' Benzema afgevlagd. Benzema kan plots alleen op doel afgaan. Het is vrij snel duidelijk dat het buitenspel is en de Fransman slaagt er oog in oog met Ederson ook niet in om zijn schot te kadreren. Het is voorlopig nog niet zijn avond, maar veel heeft de topspits niet nodig. . eerste helft, minuut 43. offside Benzema afgevlagd Benzema kan plots alleen op doel afgaan. Het is vrij snel duidelijk dat het buitenspel is en de Fransman slaagt er oog in oog met Ederson ook niet in om zijn schot te kadreren. Het is voorlopig nog niet zijn avond, maar veel heeft de topspits niet nodig.

clock 42' eerste helft, minuut 42.

clock 41' eerste helft, minuut 41. Vinicius moet voorlopig zijn meerdere erkennen in Walker. Die snoept hem met een zuivere tackle de bal af in de zestien. Bij City mogen blij zijn dat Walker fit raakte, hij is achteraan duidelijk een versterking. . Vinicius moet voorlopig zijn meerdere erkennen in Walker. Die snoept hem met een zuivere tackle de bal af in de zestien. Bij City mogen blij zijn dat Walker fit raakte, hij is achteraan duidelijk een versterking.

clock 40' Courtois gaat goed plat! Knappe actie van Foden. Hij plukt de afvallende bal mooi uit de lucht en haalt in één tijd uit. Courtois gaat goed plat. Opnieuw toch een noodzakelijke tussenkomst van de Real-doelman. . eerste helft, minuut 40. crucial save Courtois gaat goed plat! Knappe actie van Foden. Hij plukt de afvallende bal mooi uit de lucht en haalt in één tijd uit. Courtois gaat goed plat. Opnieuw toch een noodzakelijke tussenkomst van de Real-doelman.

clock 37' eerste helft, minuut 37. Vinicius claimt tevergeefs overtreding. Vinicius gaat bij een snelle counter van Real iets te makkelijk liggen na schoudercontact met Walker. Het thuispubliek schreeuwt moord en brand, maar Orsato gaat er niet op in. . Vinicius claimt tevergeefs overtreding Vinicius gaat bij een snelle counter van Real iets te makkelijk liggen na schoudercontact met Walker. Het thuispubliek schreeuwt moord en brand, maar Orsato gaat er niet op in.

clock 33' eerste helft, minuut 33. Casemiro ontsnapt aan geel. Casemiro test even de kwaliteit van het shirt van Foden. Veel duidelijker kan een trekfout niet zijn, maar de Braziliaan ontsnapt aan een kaart. Meer zelfs, hij blijft liggen en heeft verzorging nodig. . Casemiro ontsnapt aan geel Casemiro test even de kwaliteit van het shirt van Foden. Veel duidelijker kan een trekfout niet zijn, maar de Braziliaan ontsnapt aan een kaart. Meer zelfs, hij blijft liggen en heeft verzorging nodig.

clock 31' eerste helft, minuut 31. Balbezit voor Real. Real slaagt er opnieuw in om de bal in eigen rangen te houden, maar dat leidt niet tot doelgevaar. Modric probeert na een knappe actie Benzema te bereiken, maar Dias kan de voorzet onderscheppen. . Balbezit voor Real Real slaagt er opnieuw in om de bal in eigen rangen te houden, maar dat leidt niet tot doelgevaar. Modric probeert na een knappe actie Benzema te bereiken, maar Dias kan de voorzet onderscheppen.

clock 30' eerste helft, minuut 30.

clock 28' eerste helft, minuut 28. De hoekschop levert niks op voor Real. Walker gaat neer na een duel met Militao en heeft verzorging nodig. Het oponthoud wordt aangewend voor een korte drankpauze. . De hoekschop levert niks op voor Real. Walker gaat neer na een duel met Militao en heeft verzorging nodig. Het oponthoud wordt aangewend voor een korte drankpauze.