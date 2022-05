LIVE: Karim Benzema trapt Real vroeg in verlengingen virtueel naar finale vanop elfmeter. Wat kan City nog?

Benzema laat de kans niet liggen. Hij stuurt Ederson de verkeerde kant uit en brengt de Real-supporters in extase. Real zit virtueel in de finale, City ligt eruit.

clock 90+7'

tweede helft, minuut 97. Einde reguliere speeltijd. Verlengingen in het Estadio Bernabéu! Manchester City ontsnapte kort na de rust na een vreselijke misser van Vinicius, maar Mahrez leek de kwalificatie ruim een kwartier voor het einde veilig te stellen met een knappe goal. Real hing in de touwen en Grealish zorgde bijna voor de 0-2, maar het venijn zat in de staart. Met twee goals in twee minuten zorgde Rodrygo voor een onwaarschijnlijke ommekeer. .