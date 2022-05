LIVE: Benzema kopt een eerste prima kans van Real over

clock 5' eerste helft, minuut 5. Vrije kopkans voor Benzema! Daar is Benzema een eerste keer. De topschutter krijgt veel te veel ruimte op een voorzet van Carvajal en kan ongehinderd koppen. Gelukkig voor City staat zijn vizier nog niet op scherp en mikt hij over. . Vrije kopkans voor Benzema! Daar is Benzema een eerste keer. De topschutter krijgt veel te veel ruimte op een voorzet van Carvajal en kan ongehinderd koppen. Gelukkig voor City staat zijn vizier nog niet op scherp en mikt hij over.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Hoogspanning in het Estadio Bernabéu. Stoot Manchester City na de 4-3-zege in de heenwedstrijd voor het tweede jaar op rij door naar de finale van de Champions League? Of wordt het een magische avond voor Real Madrid? . Aftrap Hoogspanning in het Estadio Bernabéu. Stoot Manchester City na de 4-3-zege in de heenwedstrijd voor het tweede jaar op rij door naar de finale van de Champions League? Of wordt het een magische avond voor Real Madrid?

clock 20:14 vooraf, 20 uur 14. Geen misstap van City. Manchester City liet afgelopen weekend geen steken vallen in de Engelse titelstrijd. Liverpool voerde zaterdagnamiddag nochtans de druk op met een 0-1-zege bij Newcastle, maar City boekte later die dag een vlotte 0-4-overwinning bij staartploeg Leeds. De Bruyne en co behouden zo één punt voorsprong op Liverpool, met nog 4 speeldagen te gaan. . Geen misstap van City Manchester City liet afgelopen weekend geen steken vallen in de Engelse titelstrijd. Liverpool voerde zaterdagnamiddag nochtans de druk op met een 0-1-zege bij Newcastle, maar City boekte later die dag een vlotte 0-4-overwinning bij staartploeg Leeds. De Bruyne en co behouden zo één punt voorsprong op Liverpool, met nog 4 speeldagen te gaan.

clock 19:47 Daar is ook de opstelling van Manchester City. Winger Kyle Walker is op tijd fit geraakt voor de clash met Real. Cancelo keert terug uit schorsing. Zintsjenko en Stones verdwijnen uit de basis. vooraf, 19 uur 47. Daar is ook de opstelling van Manchester City. Winger Kyle Walker is op tijd fit geraakt voor de clash met Real. Cancelo keert terug uit schorsing. Zintsjenko en Stones verdwijnen uit de basis.

