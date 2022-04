Manchester City-Real Madrid: Stones is rechtsachter, Casemiro zit op de bank

20:46 vooraf, 20 uur 46. Real kan de landstitel al ruiken. Thibaut Courtois en Eden Hazard lijken met Real goed op weg naar de titel in La Liga. Eerste achtervolger Barcelona verloor zondag een inhaalwedstrijd tegen Rayo Vallecano en lijkt zo definitief de rol te moeten lossen. Barça volgt met nog 5 speeldagen te gaan op 15 punten van Real. Zaterdag op eigen veld minstens een punt pakken tegen Espanyol en de 35e landstitel is binnen voor Real. . Real kan de landstitel al ruiken Thibaut Courtois en Eden Hazard lijken met Real goed op weg naar de titel in La Liga. Eerste achtervolger Barcelona verloor zondag een inhaalwedstrijd tegen Rayo Vallecano en lijkt zo definitief de rol te moeten lossen.



20:45 vooraf, 20 uur 45. Spannende titelstrijd in Premier League. Manchester City blijft in eigen land verwikkeld in een razend spannende titelstrijd met Liverpool. Met een aantal sterkhouders zoals Foden, Mahrez en Silva op de bank boekte City afgelopen zaterdag een vlotte 5-1-zege tegen staartploeg Watford. Jesus was de uitblinker met 4 goals, maar ook De Bruyne schitterde weer met 2 assists. Liverpool liet daags nadien geen steken vallen tegen stadsgenoot Everton en volgt zo nog steeds op amper 1 punt van City. . Spannende titelstrijd in Premier League Manchester City blijft in eigen land verwikkeld in een razend spannende titelstrijd met Liverpool. Met een aantal sterkhouders zoals Foden, Mahrez en Silva op de bank boekte City afgelopen zaterdag een vlotte 5-1-zege tegen staartploeg Watford.



20:27 vooraf, 20 uur 27. Bibberen voor Real in kwartfinale. Real Madrid kroop in de vorige ronde door het oog van de naald na een episch gevecht tegen Chelsea. Na de 1-3-zege op Stamford Bridge leek het Madrileense broodje nochtans gebakken. Maar Real gooide in eigen huis de buffer van 2 goals te grabbel en was een kwartier voor het einde bij 0-3 zelfs virtueel uitgeschakeld. Rodrygo dwong in het slot nog verlengingen af en daarin was Benzema nog maar eens de redder van Real. . Bibberen voor Real in kwartfinale Real Madrid kroop in de vorige ronde door het oog van de naald na een episch gevecht tegen Chelsea. Na de 1-3-zege op Stamford Bridge leek het Madrileense broodje nochtans gebakken. Maar Real gooide in eigen huis de buffer van 2 goals te grabbel en was een kwartier voor het einde bij 0-3 zelfs virtueel uitgeschakeld. Rodrygo dwong in het slot nog verlengingen af en daarin was Benzema nog maar eens de redder van Real.

20:26 Lukt het dit jaar eindelijk voor Manchester City? vooraf, 20 uur 26. Lukt het dit jaar eindelijk voor Manchester City?

20:24 vooraf, 20 uur 24. Nieuwe Madrileense uitdaging voor City. Na Atletico in de kwartfinales moet Manchester City nu voorbij stadsgenoot Real Madrid raken om op 28 mei de finale te spelen in het Stade de France. Atletico van zich afschudden ging niet zonder slag of stoot. Letterlijk zelfs, want de terugwedstrijd in het Wanda Metropolitano ontspoorde in de slotfase nog helemaal. Het bleef wel 0-0 en zo had City genoeg aan de knappe goal van De Bruyne en de 1-0-zege uit de heenwedstrijd om door te stoten naar de laatste vier. . Nieuwe Madrileense uitdaging voor City Na Atletico in de kwartfinales moet Manchester City nu voorbij stadsgenoot Real Madrid raken om op 28 mei de finale te spelen in het Stade de France. Atletico van zich afschudden ging niet zonder slag of stoot.



20:14 vooraf, 20 uur 14. Tweede finale op een rij voor City? Van de vier halve finalisten bereikten enkel Manchester City en Real Madrid ook vorig seizoen de halve eindstrijd in de Champions League. City versloeg daarin PSG en stootte zo door naar zijn allereerste CL-finale. De felbegeerde Beker met de Grote Oren ook winnen lukte toen niet voor De Bruyne en co. In de eindstrijd in het Estadio do Dragao trok Chelsea aan het langste eind dankzij een treffer van Havertz. In de halve finales had Chelsea Real uit het toernooi geknikkerd. Kan de Koninklijke de Engelse klip dit seizoen wél omzeilen op weg naar de finale? . Tweede finale op een rij voor City? Van de vier halve finalisten bereikten enkel Manchester City en Real Madrid ook vorig seizoen de halve eindstrijd in de Champions League. City versloeg daarin PSG en stootte zo door naar zijn allereerste CL-finale.



20:12 vooraf, 20 uur 12. Engeland-Spanje. De halve finales van de Champions League zijn dit seizoen een onderonsje tussen Engeland en Spanje. Vandaag kruisen Manchester City en Real Madrid de degens, morgen is het de beurt aan Liverpool en revelatie Villarreal. Wij krijgen dus sowieso een Engelse of Spaanse eindwinnaar dit seizoen en dat is weinig verrassend. Sinds de eindzege van Inter in 2010 kon enkel Bayern Müchen de Engels-Spaanse hegemonie op het kampioenenbal doorbreken in 2013 en 2020. De rest van de buit werd verdeeld onder Barcelona, Real Madrid, Liverpool en Chelsea. . Engeland-Spanje De halve finales van de Champions League zijn dit seizoen een onderonsje tussen Engeland en Spanje. Vandaag kruisen Manchester City en Real Madrid de degens, morgen is het de beurt aan Liverpool en revelatie Villarreal.

20:05 vooraf, 20 uur 05. Casemiro op de bank, Rodrygo mag starten. Bij Real is er zoals verwacht geen plaats voor Casemiro, hij begint op de bank. Valverde vormt samen met Modric en Kroos het middenveld, terwijl Rodrygo zich offensief mag uitleven. Voor de Braziliaan is het zijn eerste basisplaats op het kampioenenbal sinds de laatste groepswedstrijd in december tegen Inter. . Casemiro op de bank, Rodrygo mag starten Bij Real is er zoals verwacht geen plaats voor Casemiro, hij begint op de bank. Valverde vormt samen met Modric en Kroos het middenveld, terwijl Rodrygo zich offensief mag uitleven. Voor de Braziliaan is het zijn eerste basisplaats op het kampioenenbal sinds de laatste groepswedstrijd in december tegen Inter.

20:00 vooraf, 20 uur . 4 wissels bij City. Guardiola voert 4 wijzigingen door in de ploeg die afgelopen zaterdag aan de aftrap stond tegen Watford. Stones is opnieuw fit en start als rechtsachter. Mahrez, Foden en Bernardo Silva kregen rust in de competitie, maar nemen vanavond weer hun plek in de basis in. Jesus mag vooraan blijven staan na zijn vier goals tegen Watford. . 4 wissels bij City Guardiola voert 4 wijzigingen door in de ploeg die afgelopen zaterdag aan de aftrap stond tegen Watford. Stones is opnieuw fit en start als rechtsachter. Mahrez, Foden en Bernardo Silva kregen rust in de competitie, maar nemen vanavond weer hun plek in de basis in. Jesus mag vooraan blijven staan na zijn vier goals tegen Watford.

21:18 vooraf, 21 uur 18. Favorietenrol hoeft niet voor Real-coach Ancelotti . Manchester City begint met een klein voordeel aan de confrontatie. Twee jaar geleden klopte het Real in de 1/8e finales twee keer met 2-1. Kevin De Bruyne zette een penalty om in Madrid. Het verontrust Carlo Ancelotti niet. "We gingen het dit jaar niet tot in de halve finales schoppen. En kijk waar we nu staan", stelt de coach van Real Madrid. "Real zal altijd strijden. En dat doen we ook nu", belooft Ancelotti die op Benzema rekent. Op weg naar de halve finales rekende de spits op eigen houtje af met PSG en Chelsea. . Favorietenrol hoeft niet voor Real-coach Ancelotti Manchester City begint met een klein voordeel aan de confrontatie. Twee jaar geleden klopte het Real in de 1/8e finales twee keer met 2-1. Kevin De Bruyne zette een penalty om in Madrid.

16:34 vooraf, 16 uur 34. Guardiola: "We zullen twee geweldige duels moeten spelen". Manchester City staat voor de derde keer in haar clubgeschiedenis in de halve finales van de Champions League. "Natuurlijk willen we als team meer na die verloren finale van vorig jaar (1-0 tegen Chelsea, red)", blikt coach Pep Guardiola vooruit. "We willen naar de finale en we willen die winnen." "Dat telt nu nog niet. We staan nu opnieuw in de halve finales, tussen de beste teams van Europa. Het is een eer hier te staan. Teams als Barcelona, Real Madrid, Bayern München en Liverpool stonden hier al zo vaak. Maar wij horen daar de laatste jaren ook bij." "Het wordt morgen een enorme test tegen Real Madrid", gaat Guardiola voort. "Ze zijn heel sterk, en ik heb veel respect voor Real, maar we gaan de uitdaging aan. We zullen twee buitengewone wedstrijden moeten spelen om door te stoten naar de finale. We moeten ervan genieten en alles geven." . Guardiola: "We zullen twee geweldige duels moeten spelen" Manchester City staat voor de derde keer in haar clubgeschiedenis in de halve finales van de Champions League.



16:29 vooraf, 16 uur 29. Kraker tussen Manchester City en Real Madrid. Dé wedstrijd in de halve finales van de Champions League is die tussen Manchester City en Real Madrid. City heeft de felbegeerde trofee nog nooit gewonnen, Real al 13 keer. Wie stoot door naar de finale in Parijs? Afspraak nu dinsdag voor de terugmatch in Manchester en volgende week woensdag in Madrid. . Kraker tussen Manchester City en Real Madrid Dé wedstrijd in de halve finales van de Champions League is die tussen Manchester City en Real Madrid. City heeft de felbegeerde trofee nog nooit gewonnen, Real al 13 keer.

