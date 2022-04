LIVE: Onwaarschijnlijk, Benzema brengt Real weer in de match na droomstart van City

Fase per fase

Fase per fase

21:51 Weer een record erbij voor KDB. rust, 21 uur 51. Weer een record erbij voor KDB

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Manchester City trekt met een dubbel gevoel de kleedkamer in. De thuisploeg stond al na amper 11 minuten op een 2-0-voorsprong na een goal en een assist van De Bruyne en bleef nadien heer en meester. Maar de onvermijdelijke Benzema bracht Real weer in de wedstrijd. . Rust Manchester City trekt met een dubbel gevoel de kleedkamer in. De thuisploeg stond al na amper 11 minuten op een 2-0-voorsprong na een goal en een assist van De Bruyne en bleef nadien heer en meester. Maar de onvermijdelijke Benzema bracht Real weer in de wedstrijd.

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' 1 minuut extra. City pakt nog eens gevaarlijk uit in de extra tijd. Mahrez met de lage voorzet, maar Foden wordt niet bereikt. . eerste helft, minuut 46. 1 minuut extra City pakt nog eens gevaarlijk uit in de extra tijd. Mahrez met de lage voorzet, maar Foden wordt niet bereikt.

45' eerste helft, minuut 45. Weer Jesus, dit keer dwingt hij een vrije trap af na een overtreding van Kroos. 28 meter van de goal, da's een klusje voor De Bruyne, maar de Rode Duivel mikt de bal in de muur. . Weer Jesus, dit keer dwingt hij een vrije trap af na een overtreding van Kroos. 28 meter van de goal, da's een klusje voor De Bruyne, maar de Rode Duivel mikt de bal in de muur.

43' eerste helft, minuut 43. Jesus voelt zich goed. Jesus bulkt van het vertrouwen na zijn 4 goals tegen Watford en zijn treffer vanavond. Met een knappe beweging zet hij Militao in de wind en dwingt zo uiteindelijk een hoekschop af. Die levert niks op voor City. . Jesus voelt zich goed Jesus bulkt van het vertrouwen na zijn 4 goals tegen Watford en zijn treffer vanavond. Met een knappe beweging zet hij Militao in de wind en dwingt zo uiteindelijk een hoekschop af. Die levert niks op voor City.

41' eerste helft, minuut 41. Het was na de droomstart toch even schrikken voor Manchester City toen Benzema meteen scoorde uit de tweede kans voor Real, maar intussen heeft de thuisploeg de match toch weer onder controle. Kan het voor de rust de voorsprong weer wat uitdiepen? . Het was na de droomstart toch even schrikken voor Manchester City toen Benzema meteen scoorde uit de tweede kans voor Real, maar intussen heeft de thuisploeg de match toch weer onder controle. Kan het voor de rust de voorsprong weer wat uitdiepen?

39' eerste helft, minuut 39.

36' Exit Stones. Stones is dan toch niet helemaal fit. 10 minuten voor de rust moet hij noodgedwongen naar de kant bij City. Fernandinho is zijn vervanger. . eerste helft, minuut 36. Exit Stones Stones is dan toch niet helemaal fit. 10 minuten voor de rust moet hij noodgedwongen naar de kant bij City. Fernandinho is zijn vervanger.

36' eerste helft, minuut 36. Vervanging bij Manchester City, Fernandinho erin, John Stones eruit wissel John Stones Fernandinho

36' Rodrygo botst op Ederson. Plots is Real helemaal wakker. Na een lange pass van Kroos kan Rodrygo vanuit een schuine hoek uithalen. Pal op de vuisten van Ederson, die wel een hoekschop moet toestaan. Daarop kopt Militao over. . eerste helft, minuut 36. Rodrygo botst op Ederson Plots is Real helemaal wakker. Na een lange pass van Kroos kan Rodrygo vanuit een schuine hoek uithalen. Pal op de vuisten van Ederson, die wel een hoekschop moet toestaan. Daarop kopt Militao over.

35' eerste helft, minuut 35.

33' eerste helft, minuut 33. Benzema zet Real op het scorebord! De onvermijdelijk Benzema doet het weer voor Real! Mendy slingert de bal in de zestien en daar mikt de Franse topspits de bal in één tijd buiten het bereik van Ederson. Nummer 13 voor Benzema in deze Champions League-campagne en daarmee hijst hij zich naast topschutter Lewandowski. . Benzema zet Real op het scorebord! De onvermijdelijk Benzema doet het weer voor Real! Mendy slingert de bal in de zestien en daar mikt de Franse topspits de bal in één tijd buiten het bereik van Ederson. Nummer 13 voor Benzema in deze Champions League-campagne en daarmee hijst hij zich naast topschutter Lewandowski.

33' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 33 door Karim Benzema van Real Madrid. 2, 1. goal Manchester City Real Madrid rust 2 1

32' eerste helft, minuut 32. City is niet onder de indruk van dat ene kopbalkansje van Alaba. Zintsjenko waagt zijn kans met een schot vanaf de rand van de zestien en ziet zijn poging niet zo ver naast gaan. . City is niet onder de indruk van dat ene kopbalkansje van Alaba. Zintsjenko waagt zijn kans met een schot vanaf de rand van de zestien en ziet zijn poging niet zo ver naast gaan.

31' eerste helft, minuut 31. Alaba kopt nipt naast. Na een halfuur knutselt Real eindelijk een kans in elkaar. Benzema kruipt even in de rol van aangever met een prima voorzet, de kopbal van Alaba gaat niet zo gek ver naast. . Alaba kopt nipt naast Na een halfuur knutselt Real eindelijk een kans in elkaar. Benzema kruipt even in de rol van aangever met een prima voorzet, de kopbal van Alaba gaat niet zo gek ver naast.

29' eerste helft, minuut 29. Foden akelig dicht bij de 3-0. De Bruyne is weer aan wereldmatch bezig. Met een tik in één tijd brengt hij Foden in stelling bij een snelle omschakeling van City. De 3-0 lijkt in de maak, maar Foden mikt de bal rakelings voorlangs. . Foden akelig dicht bij de 3-0 De Bruyne is weer aan wereldmatch bezig. Met een tik in één tijd brengt hij Foden in stelling bij een snelle omschakeling van City. De 3-0 lijkt in de maak, maar Foden mikt de bal rakelings voorlangs.

28' eerste helft, minuut 28. Mahrez speelt het niet goed uit. City trekt de motor nog eens op gang. Mahrez wordt gelanceerd op rechts en gaat voor eigen succes, maar besluit naast. Tot ergernis van de mee opgerukte Foden, die vrije baan had. Guardiola springt uit zijn vel, ook hij had duidelijk liever een pass naar Foden gezien. . Mahrez speelt het niet goed uit City trekt de motor nog eens op gang. Mahrez wordt gelanceerd op rechts en gaat voor eigen succes, maar besluit naast. Tot ergernis van de mee opgerukte Foden, die vrije baan had. Guardiola springt uit zijn vel, ook hij had duidelijk liever een pass naar Foden gezien.

28' eerste helft, minuut 28.