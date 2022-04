Manchester City-Real Madrid: Casemiro zit bij de bezoekers op de bank

Het verontrust Carlo Ancelotti niet. "We gingen het dit jaar niet tot in de halve finales schoppen. En kijk waar we nu staan", stelt de coach van Real Madrid.

Manchester City begint met een klein voordeel aan de confrontatie. Twee jaar geleden klopte het Real in de 1/8e finales twee keer met 2-1. Kevin De Bruyne zette een penalty om in Madrid. Het verontrust Carlo Ancelotti niet. "We gingen het dit jaar niet tot in de halve finales schoppen. En kijk waar we nu staan", stelt de coach van Real Madrid. "Real zal altijd strijden. En dat doen we ook nu", belooft Ancelotti die op Benzema rekent. Op weg naar de halve finales rekende de spits op eigen houtje af met PSG en Chelsea.

Guardiola: "We zullen twee geweldige duels moeten spelen". Manchester City staat voor de derde keer in haar clubgeschiedenis in de halve finales van de Champions League. "Natuurlijk willen we als team meer na die verloren finale van vorig jaar (1-0 tegen Chelsea, red)", blikt coach Pep Guardiola vooruit. "We willen naar de finale en we willen die winnen." "Dat telt nu nog niet. We staan nu opnieuw in de halve finales, tussen de beste teams van Europa. Het is een eer hier te staan. Teams als Barcelona, Real Madrid, Bayern München en Liverpool stonden hier al zo vaak. Maar wij horen daar de laatste jaren ook bij." "Het wordt morgen een enorme test tegen Real Madrid", gaat Guardiola voort. "Ze zijn heel sterk, en ik heb veel respect voor Real, maar we gaan de uitdaging aan. We zullen twee buitengewone wedstrijden moeten spelen om door te stoten naar de finale. We moeten ervan genieten en alles geven."