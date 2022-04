Villarreal zonder sterkhouder Gerard Moreno, drie wissels bij Liverpool

Villarreal is zonder enige twijfel dé verrassing in de halve finales van de Champions League. Een jaar na winst in de finale van de Europa League de finale van het kampioenenbal spelen, het zou de stunt compleet maken. Villarreal kan in de voetsporen treden van het Porto van José Mourinho. Dat won in 2003 de UEFA Cup om het seizoen nadien ook te triomferen in de Champions League.





Met Liverpool krijgt Villarreal wel een bijzonder taaie klant tegenover zich, maar Engelse tegenstanders liggen de ploeg van Unai Emery wel. In de Europa League versloeg het vorig seizoen Arsenal in de halve finales en klopte het Manchester United in de finale, na strafschoppen. Villarreal stond al één keer eerder in de halve finales van de Champions League, in 2006. Toen beet het wel in het zand tegen Arsenal.